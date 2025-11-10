El Betis lamenta el fallecimiento de Ordaz, quien enseñara el mítico regate de la 'tostá' al legendario Rogelio

El Real Betis ha lamentado y mostrado su pesar en las últimas horas por el fallecimiento de Manuel Ordaz Rebollar, futbolista que vistió la elástica que luce el escudo de las trece barras en la temporada 1960-61. «El RealBetis muestra su pesar por el ... fallecimiento de Manuel Ordaz Rebollar, jugador del primer equipo en la temporada 1960/61. Descanse en paz«, fue el mensaje que ha publicado el club verdiblanco en su cuenta de X, acompañado por una fotografía del exfutbolista en uno de los partidos que jugó en su única temporada como jugador verdiblanco.

Ordaz, sevillano de nacimiento, jugó con 19 años en el Levante en Segunda división en la temporada 1958-59, y en la siguiente campaña, la 59-60, se incorporó al Betis en Primera. Fue cedido al Recreativo de Huelva y jugó en la segunda categoría del fútbol español. En la temporada 60-61 fue cuando vistió la camiseta del primer equipo verdiblanco. Tenía 21 años. Después, se marchó al Orense, en el curso 62-63 jugó en el Granada y, dos temporadas más, 63-64 y 64-65, acumuló en el Mallorca.

Bajó a Tercera en el verano de 1965 con 25 años recién cumplidos para enrolarse en el Almería, donde estuvo cuatro temporadas, hasta 1969, llegando a ser incluso el capitán del equipo rojiblanco. En dicho año 1969 el Almería se retiró de la competición y desapareció por motivos económicos.

Ordaz desde entonces se quedó ya a vivir para siempre en Almería y, tras colgar las botas, pasó a tener un estudio de arquitectura en la capital y también cultivó una de sus grandes pasiones, la de la pintura, llegando a exponer sus cuadros en varios eventos públicos. Y también fue durante mucho tiempo directivo y jugador de la Asociación de Futbolistas Veteranos del Almería.

Se da la circunstancia de que Ordaz fue quien enseñó el famoso regate de la 'tostá' al legendario Rogelio Sosa, como el coriano recordó en una entrevista concedida a ABC de Sevilla: «¿La tostá? Un regate que hacía en el Betis Manolito Ordaz. Ponerte de espaldas al contrario, echar la pelota por delante con la derecha y al ir el contrario a por ella, pisarla con la izquierda y salir de frente», explicaba 'la zurda de caoba', como acuñó Manuel Ramírez Fernández de Córdoba en referencia al excelso futbolista coriano.