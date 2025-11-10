Suscríbete a
Obituario

El Betis lamenta el fallecimiento de Ordaz, quien enseñara el mítico regate de la 'tostá' al legendario Rogelio

Manuel Ordaz Rebollar sólo jugó en la primera plantilla bética en la temporada 60-61

Rogelio ya está enseñando la «tostá» en el Cielo

Manuel Ordaz Rebollar, en uno de los partidos que jugó con la camiseta del Betis en la temporada 1960-61 RBB

J. S.

El Real Betis ha lamentado y mostrado su pesar en las últimas horas por el fallecimiento de Manuel Ordaz Rebollar, futbolista que vistió la elástica que luce el escudo de las trece barras en la temporada 1960-61. «El RealBetis muestra su pesar por el ... fallecimiento de Manuel Ordaz Rebollar, jugador del primer equipo en la temporada 1960/61. Descanse en paz«, fue el mensaje que ha publicado el club verdiblanco en su cuenta de X, acompañado por una fotografía del exfutbolista en uno de los partidos que jugó en su única temporada como jugador verdiblanco.

