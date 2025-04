Betis - Jagiellonia: El Villamarín, encendido de pasión

Exaltación de juego en el Villamarín, que vivió el partido como si anticipara la pasión que en breve habrá de impregnar toda la ciudad. El Betis desplegó un juego brillante. El equipo polaco encajó dos tantos —en las botas de Bakambu y Jesús Rodríguez—, pero ... a los eslavos le pudieron caer tres o cuatro goles más.

Suele decirse, con razón, que una afición entregada como la del Betis impacta en el rival. Ciertamente, diferentes estudios han verificado que jugar en casa constituye una ventaja significativa. De media, se ganan 6 de cada 10 encuentros. En el caso del Betis, la utilidad de jugar en el Villamarín es, incluso, mayor. En Liga, por ejemplo, ha perdido seis partidos de visitante, pero solo ha caído dos veces en Heliópolis. En la Conference ha sido derrotado hasta en cuatro ocasiones en sus viajes por Europa, pero solo ha perdido en casa en un partido irrelevante contra el Gent, cuando la eliminatoria estaba ya sentenciada. Así que parece que el «efecto Villamarín» es más potente que el que causan otros estadios.

El exbético Kowalczyk —único jugador nacido en Polonia que ha vestido la camiseta verdiblanca— predijo que los futbolistas del Jagiellonia podían asustarse con un Villamarín lleno. La mayoría de los integrantes del equipo polaco no habían disputado jamás un encuentro con 56.000 almas gritando. Sin embargo, los visitantes no padecieron de miedo escénico, ni se mostraron nerviosos. Al contrario: a pesar de la presión bética, sacaban el balón con criterio, absteniéndose de voleones sin sentido. Campeones vigentes de la Liga polaca, tienen confianza y están acostumbrados a tener el balón. El Jagiellonia no renunció a su juego. Ni vino de turismo, ni se encerró atrás, ni se limitó a despejar balones. Sencillamente sucumbió ante un Betis inspirado en grado sumo.

El efecto Villamarín no influye solo en el visitante, sino en el propio Betis. Bakambu, Antony, Jesús Rodríguez, Isco o Fornals se mostraron incisivos, valientes, motivados. El equipo entero jugó un partido impecable. Los seres humanos necesitamos cariño y reconocimiento, y, por otra parte, sentimos la responsabilidad de no defraudar a nuestra gente, así que queremos dar nuestra mejor versión delante de los que nos importan. Es difícil no entregarte en cuerpo y alma cuando tu afición ruge incansablemente. No todos los estadios aprietan igual. El beticismo sueña con un título europeo y caldeó el partido como si aún estuviera jugando el derbi contra el Sevilla.

A la hora de analizar la ventaja de jugar en casa, creo que hay una variable que no suele destacarse: con qué espíritu y con qué táctica de juego encara el equipo los partidos en su propio estadio. La mayoría de entrenadores son más ofensivos y ambiciosos cuando juegan delante de su público. Acaso Pellegrini sea una excepción, dado que no suele renunciar a su estilo cuando juega a domicilio. En todo caso, el Betis salió a por el partido desde el primer minuto. Jugadores y staff técnico saben que, si se crean ocasiones desde el principio, el público se enciende y jugadores y público pueden retroalimentarse en su pasión.

El Betis salió en la segunda parte en el mismo plan arrollador y la afición siguió animando enfervorecida. Jesús estrelló un balón al palo. También Natan. Las ocasiones se multiplicaban. Equipo e hinchada querían más. Hasta a la hora de sacar un córner rugía la esquina del estadio.

Como en el amor, solo en contadas ocasiones afición y jugadores conectan en un estado de excitación mutuo que lleva a la experiencia de la comunión extática. La hinchada sacó todo su repertorio de cánticos; el equipo exhibió una variedad no menor de recursos y jugadas. Un 4-0 hubiera sido un resultado más justo. Pero no hubiera aumentado el idilio entre jugadores y afición.