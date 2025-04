Betis - Jagiellonia: Le faltó firmar la sentencia (2-0)

El Real Betis dio un gran paso para ser equipo de las semifinales de la Conference League después de derrotar por 2 a 0 al Jagiellonia Bialystok en el choque de ida de los cuartos de final disputado esta noche en el Benito Villamarín. Gran ... fútbol desplegó el equipo dirigido por Manuel Pellegrini, que vio cómo durante la segunda mitad Natan y Jesús Rodríguez estrellaban sendos balones al poste. Los goles llegaron en el primer tiempo. Bakambu adelantó al cuadro heliopolitano para continuar con su idilio anotador en la competición continental y Jesús Rodríguez anotó el segundo tanto, que a la postre sería definitivo, en el alargue del primer tiempo. Sólo quedó rematar la faena con un tercer gol que hubiera sido prácticamente definitivo de cara al duelo de vuelta en tierras polacas del próximo jueves, Jueves Santo en Sevilla. Pero el primer paso dado, con un Villamarín absolutamente volcado con su equipo y llevándolo en volandas, ya está dado.

La pancarta que recibía a los jugadores. «Sueño con otra primavera celebrando en Plaza Nueva». La emoción en las caras de los más de 56.000 béticos que llenaron prácticamente el Villamarín. Era Jueves de Pasión en Sevilla. A tres días de un nuevo muy esperado Domingo de Ramos, aunque hoy ya habrá hermandades y nazarenos por las calles de esta bendita ciudad. Noche bonita de fútbol. Sólo dos veces en su historia había pisado el Betis los cuartos de final de una competición europea. También este aspecto era muy importante para el Jagiellonia. Pero era el equipo de Pellegrini el que jugaba en casa y debía aprovechar la ola tan positiva que comenzó tras la dura derrota en Vigo. Porque desde entonces, salvo el tropiezo ante el Gent (0-1), aunque la eliminatoria venía encarrilada tras el 0-3 de la ida, este Betis está lanzado y quiere seguir soñando con una primavera en verdiblanco, tanto en Europa como en LaLiga.

Todo salió perfecto. No sólo aprovechó el conjunto ese buen momento tan dulce que está viviendo desde hace ya casi dos meses, sino que después de marcar el primer gol buscó el segundo y cuando lo encontró también fue a por el tercero. Y así sucesivamente. Desde una imperial pareja de centrales, primero con Diego Llorente y Natan y después formada por Bartra y el brasileño; un centro del campo en el que Johnny Cardoso mantuvo su gran nivel pero en el que destacó Fornals -cuánto buen fútbol tiene el castellonense en sus botas-; y a partir de ahí con la magia de Antony, Jesús Rodríguez e Isco. Es que estuvo bien todo el equipo. Tocaba bien el balón el equipo polaco, sobre todo a la hora de sacar la pelota desde su campo y salvar la alta presión del Betis, pero sus principales estiletes, el español Jesús Imaz y el delantero Pululu, estuvieron perfectamente controlados por el entramado del conjunto bético y no tuvieron incidencia en el encuentro. Tanto fue así que su entrenador los cambió a falta de un cuarto de hora para el final.

El partido comenzó igualado. Incluso con un Jagiellonia mejor que el Betis. Los polacos no salieron amedrentados al partido. Fue Jesús Imaz el que lo intentó en el minuto 2 desde la frontal del área tras un rechace de Natan después de un saque de banda. Pero a partir de ahí el Betis fue un verdadero rodillo. Ocasiones claras en las botas de Jesús Rodríguez, un par de ellas, y de Natan desde la frontal del área tras una falta lanzada por Isco, antecedieron al primer tanto. El central cedido por el Nápoles repelió un balón alto del equipo polaco y le dejó la pelota a Johnny Cardoso. A partir de ahí, jugada con pases rompiendo las líneas visitantes. Primero del americano para Fornals y el segundo del castellonense para el desmarque entre los centrales de un Bakambu que continuó con su idilio con el gol. El quinto en esta fase eliminatoria de la Conference, tras el que marcó en Gante y los tres que le metió al Vitoria de Guimaraes. Primera fiesta en Heliópolis.

Empezó ahí el Betis a buscar el segundo gol y era cuestión de tiempo que llegase. Pasada la media hora, una apertura para la entrada por la derecha de Antony provocó una de las jugadas más atractivas del encuentro. El brasileño centró con el exterior al corazón del área para que Isco cabeceara por encima del larguero por muy poco. Ya en el descuento apareció Sabaly para aprovechar otro pase con el exterior del extremo brasileño para controlar el balón y empalmarlo con su pierna derecha. Lástima que la pelota tomara el efecto hacia fuera que para dentro de la portería.

Todo ello antes de que el Betis pusiera tierra de por medio en el marcador. Ya en el descuento de la primera parte, una pelota interior de Antony para Bakambu fue repelida por un defensor visitante y le terminó llegando a Jesús Rodríguez. El canterano, sólo ante Abramowicz, sólo tuvo que cruzarle el balón para anotar el segundo tanto. Fue revisado por la posición del congoleño, muy justa con el último defensa rival. Pero después de tirar las líneas en el VAR el tanto subió al marcador. Todo se ponía de cara y no era el día para equivocarse.

Fran Vieites; Sabaly, Diego Llorente (Bartra, m. 46), Natan, Ricardo Rodríguez; Johnny Cardoso, Fornals (Altimira, m. 84); Antony (Chimy Ávila, m. 75), Isco (Lo Celso, m. 46), Jesús Rodríguez (Aitor, m. 57); y Bakambu. Jagiellonia Bialystok: Abramowicz; Stojinovic (Wojtukszek, m. 61), Skrzypczak, Ebosse, Joao Moutinho; Flach (Silva, m. 82), Romanczuk, Miki Villar (Hansen, m. 61); Jesús Imaz (Kubicki, m. 74), Churlinov y Pululu (Diaby-Fadiga, m. 74).

Goles: 1-0, m. 24: Bakambu. 2-0, m. 45+2: Jesús Rodríguez.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra). Mostró tarjetas amarillas a Miki Villar, Isco y Romanczuk.

Incidencias: 56. 442 espectadores en el estadio Benito Villamarín. Partido de ida de los cuartos de final de la Conference League 24-25, con la presencia de más de 1.000 aficionados del equipo polaco.

No se equivocó el Betis y fue buscando el tercer gol que hubiera sido la sentencia para la eliminatoria. Pellegrini, con el 2 a 0, empezó a pensar en el choque del domingo ante el Villarreal con la quinta plaza en juego, y sacó del campo a Isco y Diego Llorente en el descanso para que Bartra y Lo Celso también tuvieran sus minutos con un partido bastante encarrilado. Después, llegaron los balones a los postes de Jesús Rodríguez y Natan, el primero tras una jugada verdiblanca dentro del área visitante y el segundo intentando emular el tanto bético del sábado en Montjuïc ante el Barcelona, saque de esquina botado por Lo Celso y cabezazo del brasileño. Esta vez se estrelló en la madera.

No inquietó el conjunto polaco y el Betis empezó a practicar en el último cuarto de hora el fútbol control que, por ejemplo, utilizó en el último derbi ante el Sevilla. Tener el balón para que no pasara nada más en el partido. No ocurrió. Celebró Villamarín otro triunfo y el importante paso dado para jugar por primera vez en su historia unas semifinales europeas. Toca rematarlo en Bialystok la próxima semana.