El Betis e Isco se emplazan pronto para avanzar con la renovación hasta 2028

El club verdiblanco y el jugador quieren cerrar el diálogo para la mejora y ampliación del contrato del capitán

Isco, durante el amistoso de pretemporada del Betis en Córdoba
Mateo González

El Real Betis e Isco se han emplazado en las próximas semanas para avanzar con la renovación del contrato del centrocampista malagueño, capitán del equipo, hasta 2028. La intención de las partes es ampliar así una temporada el vínculo de Isco con los verdiblancos ... incluyendo un reajuste salarial para equipararse a Antony y hacer que ambos protagonicen el tope en sueldos de la plantilla, algo que se había pactado en anteriores diálogos. Este gesto del Betis confirma el papel protagonista de Isco, de 33 años, en su esquema deportivo por su liderazgo y ascendencia dentro y fuera del campo y el malagueño tiene así un tratamiento de leyenda para poder dar en Heliópolis los mejores años del tramo final de su laureada carrera deportiva.

