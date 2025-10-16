El Betis inaugurará en Chile una nueva sede del Real Betis Academy

El Real Betis no sólo está vinculado al pueblo chileno con la figura de Manuel Pellegrini o la exitosa trayectoria de Claudio Bravo como guardameta verdiblanco. En febrero de 2024, la entidad bética puso en marcha la primera academia de formación de nuevos ... talentos en la ciudad chilena de Chicureo, enmarcada dentro del programa Real Betis Academy. Esta semana ha iniciado su actividad una nueva sede en Santiago de Chile.

La capital chilena será testigo de la segunda edición de la Betis Week, que se está celebrando desde este miércoles y que finalizará el próximo domingo 19 de octubre. A través de este proyecto, el conjunto de Heliópolis busca expandir la marca Real Betis mediante acciones y eventos deportivos, sociales e institucionales. Ya en la temporada 2023-24, el Real Betis celebró sus dos primeras ediciones de Betis Week en Marruecos y México, donde firmó un acuerdo de colaboración con el Raja Athletic Club de Casablanca y atrajo a más de 400 personas en una 'watch party' en México.

Durante este jueves, la entidad bética hará oficial la inauguración de la nueva sede de Real Betis Academy en Santiago de Chile. El viernes, gracias a la ONG chilena Fútbol Más, se realizará un entrenamiento especial con 50 niños de barrios vulnerables en la propia sede de la academia. Además, al finalizar la sesión, la delegación del Real Betis se desplazará hacia los barrios de los jóvenes para hacer entrega de la instalación de la conexión a internet para toda la comunidad.

El sábado 18 será una jornada realmente apasionante para los niños del Real Betis Academy. Por la mañana, se presentará de manera oficial la academia junto a los familiares de los jóvenes y por la tarde, se reunirán para vivir en directo el encuentro entre el Villarreal CF y el Real Betis.

Tal y como indica el Real Betis, el proyecto deportivo Real Betis Academy tiene como objetivo el desarrollo futbolístico, la difusión de los valores, la marca Betis y su metodología por todo el mundo.