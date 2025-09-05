El Betis inaugura una nueva tienda oficial en Lagoh Sevilla

El Real Betis ha anunciado este viernes la apertura de una nueva tienda en Lagoh Sevilla, centro comercial y de ocio inaugurado en 2019. El recién estrenado punto de venta, de 336 metros cuadrados, se suma a la tiendas de la Avenida de la Constitución y del Centro Comercial Aire Sur. Esta nueva localización suple a la que durante los últimos tres años ha prestado servicio a los aficionados en Lagoh, con excelentes resultados en ventas pero con un formato pop-up store.

Por su enclave estratégico, su ubicación cercana al Benito Villamarín y a la ciudad deportiva Luis del Sol, y ante el cierre de la tienda del estadio heliopolitano debido a las obras de remodelación, este nuevo local se convertirá en la tienda permanente de referencia durante los años en los que el primer equipo juegue sus partidos en La Cartuja.

La apertura del nuevo establecimiento, ubicado en la segunda planta del centro comercial, no sólo ofrecerá el merchandising oficial del Real Betis -equipaciones, ropa casual, accesorios y artículos exclusivos-, sino que brindará nuevas experiencias a los aficionados para que puedan sentir toda la pasión verdiblanca. Además, la tienda acogerá eventos y actos a lo largo de la temporada.

En paralelo, el Real Betis también ha puesto en marcha un nuevo punto de venta de 342 metros cuadrados en La Cartuja sólo para los días de partido. La oferta de los días de eventos del Betis en este recinto se complementa con tres quioscos ubicados en las galerías interiores del estadio, en las gradas de Preferencia, Fondo y Gol Norte.

