El Betis y Hummel lanzan una edición limitada para el Día de Muertos en México

La nueva colección incluye una sudadera y una camiseta prepartido que se estrenará en el calentamiento del encuentro ante el Atlético

Pellegrini no fuerza a Amrabat, baja para el Genk - Betis

Andrés Guardado posa para la campaña
Andrés Guardado posa para la campaña
El Betis ha crecido en popularidad en México en los últimos años, de ahí que el club verdiblanco, de la mano de Hummel, haya diseñado una colección especial inspirada en el Día de Muertos, una de las festividades más populares del país mexicano ... y que se celebra cada 1 y 2 de noviembre en honor a los seres queridos fallecidos.

