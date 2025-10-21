El Betis y Hummel lanzan una edición limitada para el Día de Muertos en México

El Betis ha crecido en popularidad en México en los últimos años, de ahí que el club verdiblanco, de la mano de Hummel, haya diseñado una colección especial inspirada en el Día de Muertos, una de las festividades más populares del país mexicano ... y que se celebra cada 1 y 2 de noviembre en honor a los seres queridos fallecidos.

Este nuevo lanzamiento dedicado a la numerosa comunidad verdiblanca en México incluye una sudadera y una camiseta prepartido, con tallas disponibles para niños y adultos, además de una gama de productos complementarios como tazas y cuadernos. Estas prendas las lucirán los jugadores del primer equipo durante el calentamiento del partido ante el Atlético de Madrid, que se disputará el próximo lunes en la Cartuja.

El diseño de las prendas está inspirado en la cultura mexicana con la representación, tanto en la parte frontal como en el dorso, de una catrina, una de las figuras más icónicas del Día de Muertos, con detalles en distintas tonalidades de verde. Sus ojos están formados por la doble 'B' característica del escudo del Betis, aportando un toque distintivo y único.

También la bandera de México tiene presencia en el cuello como símbolo de unión de ambas culturas. El logo de hummel y el propio escudo del Betis se aplican sobre la prenda mediante TPU, añadiendo un efecto iridiscente, lo que aporta reflejos cambiantes según la exposición a la luz.

Como imagen de la campaña, el Betis ha contado con Andrés Guardado, jugador histórico de la selección de México y que también ha sido referencia en el club verdiblanco en las últimas temporadas como uno de sus capitanes.