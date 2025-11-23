Betis - Girona, las notas de los futbolistas: otro toque de atención a Lo Celso y Riquelme

notas de los futbolistas ... ASÍ JUGARON ÁLVARO VALLES BIEN No tuvo excesivo trabajo, y el que tuvo que atajar estuvo en su sitio y acertado. BELLERÍN SUSPENSO Desconocido en lo que va de temporada. Hasta ahora estaba haciendo un buen año. Se espera que lo de ante el Girona sea una raya en el agua. Superado. Se resbalaba solo. BARTRA APROBADO Superado en la jugada del gol rival, pero luego cuajó un gran partido en el eje de la defensa junto a Natan. NATAN APROBADO Descolocado en la jugada del gol visitante. Pero luego controló a Vanat y los minutos de Stuani y Abel Ruiz. Sigue bastante seguro. VALENTÍN GÓMEZ BIEN De nuevo, buen partido del uruguayo en el lateral izquierdo, que esta vez coronó con su primer gol con la camiseta verdiblanca. Sigue yendo a más. MARC ROCA APROBADO No gustará, pero hace un trabajo sucio que ayuda mucho al equipo en la resta que el colectivo agradece mucho. FORNALS APROBADO Lo intentó todo, desde el pivote primero junto a Roca y después por delante cuando Pellegrini sacó del campo a Lo Celso. Sin demasiada fortuna. ANTONY APROBADO Lo intentó todo. Muy eléctrico al principio pero Álex Moreno le tomó la distancia y pudo hacerse con él. Emborronó su partido con una muy polémica y discutida expulsión de VAR. LO CELSO SUSPENSO Mira que llegó antes de la última citación con Argentina. Pues nada. Si se es crítico con él es porque sabemos que que puede ofrecer mucho más de lo que da. Vaya primera parte insulsa. RIQUELME SUSPENSO Si alguien piensa que cuando Abde se marche a la Copa de África el puesto está bien cubierto con el madrileño, va apañado. Son ya varias oportunidades desaprovechadas. CUCHO HERNÁNDEZ APROBADO Incansable al desaliento. Se desmarca, combina con los compañeros, lo prueba desde lejos... Los compañeros no lo pusieron ninguna vez de gol ante Gazzaniga. AITOR APROBADO No era difícil arreglar en la segunda parte la primera de Bellerín. Vigoroso. AMRABAT BIEN Hace la raya como nadie. ABDE APROBADO Algo intermitente, le costó encarar. Pero cuando lo hizo, le faltó acertar con el centro. ISCO BIEN Dejó pases de la magia que atesora en sus botas. El beticismo celebró su vuelta. DEOSSA APROBADO También mejoró el rendimiento del centro del campo en el segundo tiempo. PELLEGRINI APROBADO Después de una mala primera parte del equipo, cambió el partido con los cambios al descanso.

