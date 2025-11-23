Betis - Girona, las notas de los futbolistas: otro toque de atención a Lo Celso y Riquelme

ASÍ JUGARON
ÁLVARO VALLES
BIEN
No tuvo excesivo trabajo, y el que tuvo que atajar estuvo en su sitio y acertado.
BELLERÍN
SUSPENSO
Desconocido en lo que va de temporada. Hasta ahora estaba haciendo un buen año. Se espera que lo de ante el Girona sea una raya en el agua. Superado. Se resbalaba solo.
BARTRA
APROBADO
Superado en la jugada del gol rival, pero luego cuajó un gran partido en el eje de la defensa junto a Natan.
NATAN
APROBADO
Descolocado en la jugada del gol visitante. Pero luego controló a Vanat y los minutos de Stuani y Abel Ruiz. Sigue bastante seguro.
VALENTÍN GÓMEZ
BIEN
De nuevo, buen partido del uruguayo en el lateral izquierdo, que esta vez coronó con su primer gol con la camiseta verdiblanca. Sigue yendo a más.
MARC ROCA
APROBADO
No gustará, pero hace un trabajo sucio que ayuda mucho al equipo en la resta que el colectivo agradece mucho.
FORNALS
APROBADO
Lo intentó todo, desde el pivote primero junto a Roca y después por delante cuando Pellegrini sacó del campo a Lo Celso. Sin demasiada fortuna.
ANTONY
APROBADO
Lo intentó todo. Muy eléctrico al principio pero Álex Moreno le tomó la distancia y pudo hacerse con él. Emborronó su partido con una muy polémica y discutida expulsión de VAR.
LO CELSO
SUSPENSO
Mira que llegó antes de la última citación con Argentina. Pues nada. Si se es crítico con él es porque sabemos que que puede ofrecer mucho más de lo que da. Vaya primera parte insulsa.
RIQUELME
SUSPENSO
Si alguien piensa que cuando Abde se marche a la Copa de África el puesto está bien cubierto con el madrileño, va apañado. Son ya varias oportunidades desaprovechadas.
CUCHO HERNÁNDEZ
APROBADO
Incansable al desaliento. Se desmarca, combina con los compañeros, lo prueba desde lejos... Los compañeros no lo pusieron ninguna vez de gol ante Gazzaniga.
AITOR
APROBADO
No era difícil arreglar en la segunda parte la primera de Bellerín. Vigoroso.
AMRABAT
BIEN
Hace la raya como nadie.
ABDE
APROBADO
Algo intermitente, le costó encarar. Pero cuando lo hizo, le faltó acertar con el centro.
ISCO
BIEN
Dejó pases de la magia que atesora en sus botas. El beticismo celebró su vuelta.
DEOSSA
APROBADO
También mejoró el rendimiento del centro del campo en el segundo tiempo.
PELLEGRINI
APROBADO
Después de una mala primera parte del equipo, cambió el partido con los cambios al descanso.
