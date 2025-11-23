Suscríbete a
Real Betis
Real Betis
0
1
1ª parte
Girona
Girona
  • Vladyslav Vanat (19')

LaLiga EA Sports. Jornada 13 Domingo 23/11 16:15h. Árbitro Iosu Galech Apezteguía. Estadio Estadio Olímpico de la Cartuja. Canal Movistar LaLiga

Encuentro correspondiente a la jornada 13 de LaLiga

Betis - Girona, las estadísticas del partido
Estadísticas del partido Betis - Girona correspondiente a la jornada 13 del campeonato en Primera división.

Real Betis

BET

Entrenador:
Manuel Pellegrini4-2-3-1
  1. Álvaro Vallés
    Portero    1
  2. Bellerín
    Defensa    2
  3. Bartra
    Defensa    5
  4. Natan Bernardo de Souza
    Defensa    4
  5. Valentín Gómez
    Defensa    16
  6. Marc Roca
    Centrocampista    21
  7. Pablo Fornals
    Centrocampista    8
  8. Antony
    Centrocampista    7
  9. Lo Celso
    Centrocampista    20
  10. Riquelme
    Centrocampista    17
  11. Cucho Hernández
    Delantero    19
1
25416
218
72017
19
13
241224
20
15231821
19
Girona

GIR

Entrenador:
Míchel Sánchez4-1-4-1
  1. 13Gazzaniga
    Portero
  2. 2Hugo Rincón
    Defensa
  3. 4Arnau
    Defensa
  4. 12Vitor de Oliveira Nunes dos Reis
    Defensa
  5. 24Álex Moreno
    Defensa
  6. 20Witsel
    Centrocampista
  7. 15Tsygankov
    Centrocampista
  8. 23Iván Martín
    Centrocampista
  9. 18Azzedine Ounahi
    Centrocampista
  10. 21Bryan Gil
    Centrocampista
  11. 19Vladyslav Vanat
    Delantero
Estadísticas
47.9%Real BetisBET
52.1%GIRGirona
0 Goles 1
3 Remates a puerta 3
6 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
7 Asistencias 6
0 Asistencias de gol 1
3 Faltas cometidas 3
3 Faltas recibidas 3
1 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
194 Pases correctos 227
39 Pases fallados 29
1 Fueras de juego 0
2 Paradas 3
3 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
