Betis - Girona, las estadísticas del partido
Encuentro correspondiente a la jornada 13 de LaLiga
Estadísticas del partido Betis - Girona correspondiente a la jornada 13 del campeonato en Primera división.
BETEntrenador:
Manuel Pellegrini4-2-3-1
1
25416
218
72017
19
13
241224
20
15231821
19
GIREntrenador:
Míchel Sánchez4-1-4-1
Estadísticas
47.9%BET
52.1%GIR
0 Goles 1
3 Remates a puerta 3
6 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
7 Asistencias 6
0 Asistencias de gol 1
3 Faltas cometidas 3
3 Faltas recibidas 3
1 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
194 Pases correctos 227
39 Pases fallados 29
1 Fueras de juego 0
2 Paradas 3
3 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
