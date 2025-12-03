Suscríbete a
El Betis gira del derbi hacia la Copa del Rey

72 horas después de ganar al Sevilla el equipo verdiblanco visita al Torrent en la segunda eliminatoria del torneo copero

Pellegrini, antes de visitar al Torrent: «Gestionamos el partido contra el Barcelona como el del Utrecht antes del derbi»

Varios futbolistas del Betis, en el inicio de un entrenamiento
Varios futbolistas del Betis, en el inicio de un entrenamiento efe
Juan Arbide

Ganar un derbi tiene un significado mayúsculo. Lo pueden confirmar plenamente en el Real Betis después del triunfo del domingo ante el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El equipo verdiblanco salió ganador en el primer derbi sevillano de la temporada ... y se encuentra en la quinta posición de la clasificación con 24 puntos después de 14 jornadas disputadas en Primera división. Todo ello cuando en el calendario se acerca la visita al estadio de la Cartuja del FC Barcelona, prevista para el próximo sábado (18.30) en la jornada 15 de LaLiga. Sin embargo, entre ambos partidos de LaLiga hay un giro en el calendario. La Copa del Rey vuelve a escena.

