El Betis gira del derbi hacia la Copa del Rey

Ganar un derbi tiene un significado mayúsculo. Lo pueden confirmar plenamente en el Real Betis después del triunfo del domingo ante el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El equipo verdiblanco salió ganador en el primer derbi sevillano de la temporada ... y se encuentra en la quinta posición de la clasificación con 24 puntos después de 14 jornadas disputadas en Primera división. Todo ello cuando en el calendario se acerca la visita al estadio de la Cartuja del FC Barcelona, prevista para el próximo sábado (18.30) en la jornada 15 de LaLiga. Sin embargo, entre ambos partidos de LaLiga hay un giro en el calendario. La Copa del Rey vuelve a escena.

El mes arranca futbolísticamente para el equipo verdiblanco con el partido a domicilio de la segunda eliminatoria del torneo ante el Torrent CF, equipo del Grupo III de Segunda RFEF. El encuentro de hoy, previsto para las 21.00, se celebrará finalmente en el estadio Ciutat de València. Tal y como se anunció hace unos días, el partido no podrá disputarse en la ciudad de Torrent debido a que las obras del estadio Municipal de San Gregorio no estarán finalizadas a tiempo para la celebración del partido. El equipo dirigido por Toni Seligrat llega al encuentro después de empatar el domingo en casa con el Andratx (2-2). Una vez disputadas las 13 primeras jornadas del campeonato, el Torrent FC es penúltimo en la clasificación del Grupo III de Segunda RFEF con once puntos.

En la primera eliminatoria de la Copa del Rey, disputada a finales de octubre, el equipo bético ganó al Palma del Río por 1-7. Ahora llega el momento del siguiente cruce en el torneo. Hace un año a estas mismas alturas del calendario, el Betis se clasificó para los dieciseisavos de final al ganar al Sant Andreu en el tramo final del partido correspondiente a la segunda eliminatoria. A menos de un cuarto de hora para el 90 el marcador era de 1-1 y en los minutos finales llegaron los goles de Bartra y Abde que hicieron realidad el pase del equipo bético al siguiente cruce del torneo. Un desenlace que, en cierto modo, recordaba al que había tenido lugar un año antes. En la edición 22-23 el sorteo dictaminó que el Betis tendría que visitar al CF Villanovense en la segunda eliminatoria. Cuando apenas quedaban un par de minutos para el 90 el equipo verdiblanco perdía por 1-0. Un gol de Abde en el 89 y el posterior de Borja Iglesias ya en el tiempo de prolongación hicieron realidad el pase del Betis a los dieciseisavos de final.

Aitor Arias; Miguel Llambrich, Diego Martínez, Adam, Ivi; Fer Cano, Adrián Pérez; Manu Viana, Adrián Lois, Mejía; y Raúl Caballero. Real Betis Adrián; Ortiz, Llorente, Valentín Gómez, Ricardo; Altimira, Deossa; Pablo García, Chimy, Riquelme; y Bakambu

José María Sánchez Martínez (Comité Murciano) Estadio Ciutat de València. 21.00. Teledeporte

Ahora regresa la Copa del Rey para el equipo verdiblanco, competición que tiene un significado especial en la etapa de Pellegrini como técnico del Betis por el título de 2022 al ganar al Valencia en la tanda de penaltis de la final disputada en la Cartuja. Ahora queda por ver cuál es el trayecto verdiblanco en la edición 25-26. En el torneo del año pasado, una vez superada la eliminatoria ante el Sant Andreu mencionada anteriormente, el Betis ganó en dieciseisavos de final al Huesca (0-1) con un solitario gol de Isco. En el cruce de octavos, el equipo verdiblanco quedó eliminado al perder de manera contundente con el Barcelona por 5-1. No llegó a la eliminatoria de octavos en la edición 23-24 ya que el camino verdiblanco en la Copa del Rey terminó en dieciseisavos al perder (1-0) a domicilio ante el Alavés.

Tres competiciones

La ilusión ha subido un peldaño en el Betis. Ganar un derbi sevillano tiene un gran significado por más que en el valor numérico sean tres puntos iguales a los que se disputan en el resto de las jornadas del campeonato. Sin embargo el impulso anímico es máximo pensando en los más inmediato. El calendario futbolístico del equipo verdiblanco incluye en las tres primeras semanas de diciembre partidos de las tres competiciones. Después del encuentro de hoy, en el horizonte más cercano del equipo bético aparece la visita ya mencionada del Barcelona. A continuación, Dinamo de Zagreb (jornada 5 de la Europa League) además de Rayo Vallecano y Getafe (LaLiga). Sin olvidar que si el Betis gana hoy estará en la eliminatoria de dieciseisavos de final a partido único que se llevará a cabo entre los días 16, 17 y 18 de diciembre.

El Betis ha superado el primer tercio de LaLiga situado en una zona que puede considerarse familiar para los verdiblancos visto lo ocurrido en buena parte de la era Pellegrini en Heliópolis. 24 puntos para seguir en el camino, para ver si es posible llegar bien situado en la clasificación al momento en el que suele decidirse todo, los últimos meses de competición. Y mientras, la atención en el Betis a comienzos de diciembre, además de lo que ocurre en LaLiga, está en la competición continental y en la Copa del Rey. En Europa se encuentra bien ubicado después de ganar tres partidos y empatar dos en las cinco jornadas disputadas hasta el momento en la fase de liga. Hay expectativas por ver la trayectoria del equipo bético en Europa y también por ver qué ocurre en la Copa del Rey. De momento, lo más inmediato es afrontar el encuentro de hoy ante el Torrent. Día para comprobar qué pueden aportar, por ejemplo, algunos futbolistas que habitualmente tienen menos minutos en las alineaciones iniciales de Pellegrini en partidos de LaLiga o Europa.

En la convocatoria del equipo verdiblanco hay novedades respecto al derbi disputado el domingo. Vuelven Antony y Pau López y también se encuentran entre los 22 convocados los canteranos Morante y Corralejo. Por el contrario no están Abde y Cucho, que en el entrenamiento de ayer se ejercitaron en el gimnasio. Isco, Amrabat, Bellerín y Lo Celso tampoco están en la convocatoria y siguen con los respectivos procesos de recuperación de sus lesiones.