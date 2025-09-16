El Betis ha ganado uno de los últimos cinco duelos ante la Real Sociedad

El Betis se medirá el próximo viernes a la Real Sociedad en La Cartuja en el marco de la quinta jornada de LaLiga EA Sports. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini buscará volver a ganar tras tres jornadas sin hacerlo (1-1 frente al Celta, 1-2 ante el Athletic y 2-2 frente al Levante). Su rival será un equipo que teóricamente también luchará por acabar la temporada en puestos europeos, pero que no ha arrancado el curso bien.

El cuadro dirigido por Sergio Francisco apenas ha sumado dos puntos en las primeras cuatro jornadas y llega a esta cita tras haber sido derrotaod por el Real Madrid el pasado fin de semana. El cambio de entrenador y la salida de algunos futbolistas importantes han marcado un cambio de ciclo en el equipo txuri-urdin que en los últimos tiempos se repuso en cierta medida del dominio que el Betis ejerció sobre ellos en los duelos directos recientes.

Y es que de los últimos cinco enfrentamientos, el Betis sólo consiguió ganar uno, el último (3-0). En los anteriores, el equipo de San Sebastián logró dos victorias y sumó dos empates. Antes , el Betis había llegado a acumular ocho encuentros consecutivos sin derrotas ante la Real Sociedad incluyéndose en este periodo de tiempo dos eliminatorias coperas superadas por los verdiblancos.

De cara al duelo ante el Betis, la Real Sociedad tiene las bajas confirmadas por lesión de Oskarrson, Yangel Herrera y, casi con total probabilidad, Brais Méndez.