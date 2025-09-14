Suscríbete a
+Palmera

El Betis no gana a domicilio en LaLiga desde el gol de Antony al Espanyol

El futbolista brasileño decidió el marcador en el triunfo del equipo bético por 1-2

Dónde ver Levante - Betis: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Antony, tras marcar el 1-2 en el Espanyol-Betis de LaLiga 24-25
Antony, tras marcar el 1-2 en el Espanyol-Betis de LaLiga 24-25 ep
Juan Arbide

Juan Arbide

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tercer partido a domicilio de la temporada para el Real Betis. El campeonato 25-26 comenzó para el equipo dirigido por Manuel Pellegrini el 18 de agosto con el empate (1-1) en el encuentro ante el Elche. Nueve días después se repitió ... el marcador, en aquella ocasión con motivo del partido con el Celta. Hoy, ante el Levante, nueva prueba para el Betis, que no gana un encuentro a domicilio en LaLiga desde hace cinco meses.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app