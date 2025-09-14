El Betis no gana a domicilio en LaLiga desde el gol de Antony al Espanyol

Tercer partido a domicilio de la temporada para el Real Betis. El campeonato 25-26 comenzó para el equipo dirigido por Manuel Pellegrini el 18 de agosto con el empate (1-1) en el encuentro ante el Elche. Nueve días después se repitió ... el marcador, en aquella ocasión con motivo del partido con el Celta. Hoy, ante el Levante, nueva prueba para el Betis, que no gana un encuentro a domicilio en LaLiga desde hace cinco meses.

Precisamente el hasta ahora último triunfo como visitante del equipo verdiblanco en LaLiga tuvo entre los nombres propios el de Antony. El 4 de mayo, en la jornada 34 del campeonato, el Betis ganó al Espanyol por 1-2 en un partido que se decidió en los últimos momentos. Roberto Fernández había adelantado en el primer tiempo al equipo dirigido por Manolo González. La remontada del Betis comenzó en el minuto 85 con una gran acción de Lo Celso que se convirtió en el 1-1. Y ya en el tiempo de prolongación, Antony firmó un preciso lanzamiento desde el costado que encontró la escuadra e hizo realidad el triunfo del equipo verdiblanco. Adrián; Sabaly (Bellerín, m. 80), Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; William Carvalho (Isco, m. 59), Altimira; Antony, Lo Celso, Jesús Rodríguez (Abde, m. 60); y Cucho (Bakambu, m. 80), fueron los futbolistas del Betis que participaron en aquella jornada.

Nueve de nueve

Completaba aquella tarde el Betis un ciclo de tres triunfos consecutivos en apenas seis días. En la jornada 32 había ganado al Girona (1-3) y tres días después logró el triunfo ante el Valladolid (5-1). En el tramo final del campeonato, el equipo verdiblanco afrontó dos partidos más a domicilio correspondientes a las jornadas 36 y 37. Empate con el Rayo Vallecano (2-2) y derrota ante el Atlético de Madrid (4-1).

Terminó el Betis el curso 24-25 en lo que al balance a domicilio se refiere con siete triunfos, cinco empates y siete derrotas. 26 puntos. Idéntico número al firmado por el equipo verdiblanco de visitante en la primera temporada de la era Pellegrini en Heliópolis, la 20-21. En el segundo curso del chileno como técnico bético llegó el mejor balance hasta el momento con 33 puntos a domicilio después de nueve partidos ganados, seis empates y cuatro derrotas.