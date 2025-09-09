El Betis estrena un nuevo sistema de venta de entradas para la temporada 2025-26

El estadio de la Cartuja, en un partido del Betis

El Real Betis ha anunciado que a partir de esta temporada 2025-26 aplica un nuevo sistema de venta de entradas en sus encuentros como local en el estadio de la Cartuja. El club verdiblanco ha explicado que este formato está «diseñado para mejorar la experiencia del aficionado y permitiendo una compra mucho más flexible y accesible» con el que se podrá comprar en todas las zonas del estadio desde un primer momento, conseguir asientos juntos en parejas con mayor facilidad, planificar con antelación, ya que se ponen a la venta de forma inmediata todos los asientos disponibles y aquellos que se prevén que serán liberados por parte de los abonados.

Justifica el Betis este cambio debido a que «en temporadas anteriores, el Betis detectó algunas dificultades para la compra, ya que, teniendo en cuenta el elevado número de abonados, la mayoría de las entradas provienen de la cesión de asientos de estos abonados al club y muchas de estas cesiones no se realizan hasta las 24-48 horas anteriores al partido. Esto dificulta la adquisición de entradas a otros aficionados interesados, que, hasta la implementación de este modelo, tenían más problemas para encontrar localidades en diferentes zonas del estadio y en pareja, limitando sus posibilidades y complicando su planificación«.

De esta forma se articula este nuevo proceso de venta en torno a dos fases, con precios dinámicos en función del momento en el que se adquiere la entrada.

Primera fase: venta anticipada de entrada general sin selección de asiento

Se podrán adquirir entradas en todas las zonas del estadio desde un primer momento, algo que no ocurría con anterioridad.

Se garantiza la venta en parejas en el caso de que el aficionado desee asistir al partido con un acompañante. Ambos estarán sentados juntos. Sí hay que tener en cuenta algunas consideraciones si la compra supera el número de dos entradas. Por ejemplo, si un aficionado adquiere cinco entradas, se garantiza la ubicación en la misma grada, pero sólo se podrán sentar juntos por parejas (2+2+1).

Las entradas se agrupan por categorías de precio. Por ejemplo, las zonas de la grada de Gol Sur y Gol Norte se unifican para la compra, pudiendo asignarse la ubicación en cualquiera de ellas. No se podrá elegir, por tanto, una grada de Gol determinada.

Dentro de esta primera fase de venta, sin selección de asiento, existen dos tipos de entradas:

a) Priority. Es la fase inicial de venta. Los aficionados que opten por esta modalidad tienen más posibilidades de obtener entradas y serán los primeros en recibirlas (entre 3 y 48 horas antes del inicio del partido), garantizando el mejor asiento posible en la zona seleccionada.

Además, dispondrán de otras ventajas exclusivas, como un 10% de descuento en la tienda online del Real Betis. También, desde esta misma fase inicial del proceso, los abonados y socios 'Soy Bético' podrán obtener hasta un máximo de dos localidades con la promoción ID y PIN.

b) General. Se activa días después del inicio de la venta 'Priority' únicamente si existiera disponibilidad de entradas.

Segunda fase: venta con selección de asiento

Se activa en las últimas 24-48 horas antes del partido una vez se asignen los asientos a los aficionados que las hayan adquirido en la fase anterior. Pueden pasar unas horas tras el cierre de la primera fase y la apertura de la segunda.

En esta segunda fase, el aficionado podrá elegir los asientos concretos deseados, según disponibilidad, con el sistema tradicional.

Es fundamental introducir el correo electrónico de manera correcta en el proceso de la compra, ya que las entradas se envían por esta vía al buzón notificado por el aficionado.

Más temas:

Betis