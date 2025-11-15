El Betis estima en unos 160 millones de euros el coste de la obra del Benito Villamarín

El próximo martes 16 de diciembre tendrá lugar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria del Betis. Momento en el que el consejo de administración ofrecerá detalles a los accionistas sobre la actualidad de la entidad de Heliópolis. Entre los asuntos destacados se encuentran las ... obras que se vienen realizando desde el mes de septiembre en el estadio Benito Villamarín.

En la información que acompaña a la convocatoria de la Junta de accionistas hay un apartado en el que se habla sobre los trabajos de remodelación del estadio recordando que «se han comenzado contratando en principio por separado los capítulos de demolición y cimentación, para cumplir con el calendario previsto, mientras se lleva a cabo el proceso de licitación y adjudicación del contrato de ejecución del proyecto, el cual, a la fecha de formulación de estas cuentas aún no se ha finalizado debido a la indefinición en algunos puntos del proyecto arquitectónico».

En cuanto al proyecto del arquitecto encargado, «la Sociedad ha realizado unos estudios de validación y valoración por terceros técnicos especializados e independientes de modo que el coste de la obra se estima que alcanzará aproximadamente 160 millones de euros con un margen de oscilación arriba o abajo de un 10 por ciento«.

Añade la entidad verdiblanca que «para la financiación del proyecto existe un acuerdo, pendiente de la adjudicación del contrato de ejecución de obras para su definitiva formalización. El acuerdo de financiación está previsto con una entidad financiera de reconocida solvencia a un largo plazo de tiempo para su amortización y sobre la base de unos estudios económicos realizados por terceros independientes que garantizan que los ingresos incrementales obtenidos en el nuevo estadio no sólo cubren el servicio de la deuda, sino que incrementan significativamente el flujo de caja de la Sociedad».

A comienzos de este año se pudo leer en ABC de Sevilla que la estimación de la inversión para el nuevo recinto deportivo y el complejo inmobiliario que se edificará junto a él estaba en torno a los 150 millones de euros. En el verano de 2023, las primeras valoraciones del Betis hablaban entonces de unos 70 millones de inversión sólo en la obra del Benito Villamarín.

Plazos temporales

En cuanto a los tiempos, en Heliópolis asumen que los plazos puedan ir más allá de los dos años comentados inicialmente. «Inicialmente nuestro plan estratégico y nuestro plan de acción tenía previsto ejecutar el proyecto en dos temporadas. La idea finalmente permanece, pero es verdad que dada la situación y los plazos que tenemos, es probable que esté por encima de dos temporadas», comentaba el director general del Betis, Federico Martínez Feria, esta semana.