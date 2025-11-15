Suscríbete a
El Betis estima en unos 160 millones de euros el coste de la obra del Benito Villamarín

Con un margen de oscilación «arriba o abajo de un 10 por ciento», señala la entidad verdiblanca

El Betis anuncia Junta de accionistas para el 16 de diciembre

La construcción del Benito Villamarín se alargará en el tiempo y en el presupuesto

El Betis ya reconoce que la obra del Nuevo Villamarín puede alargarse hasta una tercera temporada

Demolición de la tribuna de Preferencia del Benito Villamarín
Demolición de la tribuna de Preferencia del Benito Villamarín víctor rodríguez
Juan Arbide

Juan Arbide

El próximo martes 16 de diciembre tendrá lugar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria del Betis. Momento en el que el consejo de administración ofrecerá detalles a los accionistas sobre la actualidad de la entidad de Heliópolis. Entre los asuntos destacados se encuentran las ... obras que se vienen realizando desde el mes de septiembre en el estadio Benito Villamarín.

