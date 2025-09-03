El Betis espera que Pau López regrese esta semana

El guardameta titular del Real Betis en las dos primeras jornadas ligueras, no pudo estar presente en los encuentros frente al Celta y Athletic Club por culpa de un golpe en la rodilla. Para ello, Álvaro Valles suplió su baja y debutó así de manera oficial con la camiseta del conjunto verdiblanco.

Con el parón de selecciones de por medio, el Betis se ejercita con menos efectivos de los habituales, aunque durante estos días, Pau López podría trabajar de nuevo con el equipo. Según informa Zona Mixta, desde dentro de la entidad esperan que el arquero de 30 años pueda volver a entrenar con el resto de compañeros durante la semana.

A causa de dicho parón, el guardameta bético tendrá más tiempo aún para volver a una convocatoria. Con la mente en el próximo partido ante el Levante, Manuel Pellegrini tendrá que decidir si continúa con Álvaro Valles bajo los palos o si Pau López volverá a coger las riendas de la portería bética.

Más temas:

Betis