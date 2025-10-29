Suscríbete a
+Palmera

El Betis espera a Isco después del parón de noviembre

El capitán bético ya toca balón y su evolución va en la línea de lo esperado, asumiendo más ejercicios sobre el césped con los recuperadores

Isco da un paso más en la recuperación de su lesión

Isco, junto al banquillo del Betis en el partido ante el Atlético
Isco, junto al banquillo del Betis en el partido ante el Atlético manuel gómez
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La evolución de Isco está siendo muy positiva y en el Betis ya esperan que el capitán pueda estar con el grupo después del siguente parón de selecciones, que se producirá entre el 9 y el 23 de noviembre. Entonces el Betis volverá ... a la actividad recibiendo al Girona (23) y al Utrecht (27) antes de visitar al Sevilla (30) en el derbi. No quieren en los servicios médicos ni en el cuerpo técnico andar con precipitaciones ni prisas en la puesta a punto de una pieza tan importante como Isco pero es cierto que las sensaciones del futbolista están siendo buenas y que los plazos los está cumpliendo como se esperaba. El club publicó ayer un vídeo del malagueño entrenándose en la ciudad deportiva junto al recuperador Eneko Angulo en el que tocaba balón, sorteaba picas y hacía giros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app