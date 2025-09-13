Suscríbete a
El Betis, el equipo de la vida de Pellegrini

El verdiblanco ya es el club en el que el técnico chileno ha dirigido más partidos en su carrera como entrenador, superando a su etapa en el Villarreal

El diálogo para su renovación sigue aparcado y las partes tratarán el asunto en función de cómo avance la temporada

Pellegrini: «Mi compromiso va a ser igual con contrato o sin contrato para la próxima temporada»

Manuel Pellegrini, en la ciudad deportiva Luis del Sol antes de un entrenamiento del Betis
Manuel Pellegrini, en la ciudad deportiva Luis del Sol antes de un entrenamiento del Betis real betis
Mateo González

El Real Betis es el equipo en el que más partidos ha dirigido Manuel Pellegrini en su dilatada carrera como entrenador. El chileno, que cumple en unos días 72 años, acumula casi 1.500 encuentros en los banquillos desde que se estrenara en ... el Universidad de Chile en 1988. Y de los quince clubes en los que ha sido el responsable técnico en seis países diferentes es en el Betis en el que más partidos ha dirigido. Superó con los verdiblancos en este inicio de temporada las cifras que había alcanzado en el Villarreal, que había sido su tope como proyecto. Al cumplir su sexta campaña en Heliópolis ya ha llegado Pellegrini a los 260 encuentros, una cifra que también le deja bien situado en la historia del Betis, donde sólo se encuentra por detrás de Lorenzo Serra Ferrer y a quien tiene a tiro (263).

