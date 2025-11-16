Suscríbete a
+Palmera

El Betis es el equipo de LaLiga que más tarde disputa sus partidos en casa

El conjunto verdiblanco es el que más veces ha jugado de local a las 21.00 ó 21.30 horas

El Comité de Disciplina no atendió las alegaciones del Betis por Natan porque el escrito llegó fuera de plazo

Aficionados béticos, en las horas previas a uno de los partidos del Betis en LaLiga 25-26
Aficionados béticos, en las horas previas a uno de los partidos del Betis en LaLiga 25-26 manuel gómez

Fede Tozzo

El Real Betis es el equipo de LaLiga EA Sports que más veces ha jugado de local en el turno de las 21.00 y 21.30 horas de lo que va de temporada 25-26. Una vez concluida ... la jornada 12, el club heliopolitano ha disputado seis encuentros en casa y seis a domicilio. De los seis en los que ha actuado como local, cinco han sido en el último turno de cada día de partidos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app