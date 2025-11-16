El Betis es el equipo de LaLiga que más tarde disputa sus partidos en casa

El Real Betis es el equipo de LaLiga EA Sports que más veces ha jugado de local en el turno de las 21.00 y 21.30 horas de lo que va de temporada 25-26. Una vez concluida ... la jornada 12, el club heliopolitano ha disputado seis encuentros en casa y seis a domicilio. De los seis en los que ha actuado como local, cinco han sido en el último turno de cada día de partidos.

El primer registro de esta estadística se dio en la segunda jornada de Liga, cuando el Betis recibió la visita del Deportivo Alavés. En esa ocasión, con el horario de verano, el encuentro se disputó a las 21.30 horas, finalizando con la victoria por la mínima (1-0) con un tanto de Giovani Lo Celso (16'). Para encontrar el segundo ejemplo de la muestra hay que retrotraerse al 19 de septiembre. Betis y Real Sociedad se vieron las caras en el estadio de La Cartuja en la jornada 5 de LaLiga. Los heliopolitanos volvieron a salir victoriosos en el turno de las 21.00 horas tras endosar un 3-1 a los donostiarras con goles del Cucho Hernández, Álex Remiro en propia puerta y Pablo Fornals.

La semana siguiente, Osasuna visitó la capital andaluza para disputar la séptima jornada en el mismo horario. Abde (19') y Cucho (38') se encargaron de darle los tres puntos a los verdiblancos. En la décima fecha, el Atlético de Madrid asaltó La Cartuja en un duelo marcado por las esperanzas locales de pelear de tú a tú ante un rival de la zona Champions. Hasta ahora, los colchoneros han sido los únicos en salir victoriosos de la noche sevillana. La última visita nocturna la protagonizó el Mallorca el domingo 2 de noviembre, correspondiente a la jornada 11. Los locales volvieron a la senda de triunfo con un contundente 3-0 en el que Antony fue el jugador estelar del encuentro con un doblete y una asistencia.

El único de los seis partidos que lleva disputado el Betis como local en LaLiga 25-26 que no se jugó a las 21.00 o 21.30 horas fue el que les enfrentó al Athletic Club en la jornada 3, en cuyo caso fue a las 19.00 horas. Encuentro de infausto recuerdo para los béticos, ya que supuso su primera derrota de la temporada (1-2). Bartra (60'), en propia puerta, adelantó a los bilbaínos y Paredes puso tierra de por medio en el minuto 85. Bakambu marcó el gol de la honra ya en el tiempo añadido (97').

Los heliopolitanos pueden respirar tranquilos respecto a sus próximos dos partidos en casa. En la jornada 13 recibirán al Girona en un horario más amable (16.15), mientras que en la decimoquinta fecha del campeonato llegará a Sevilla el FC Barcelona para jugar en el turno siguiente (18.30). En cuanto al resto de equipos de LaLiga, destacan también los cuatro encuentros como locales en horario de 21.00 o 21.30 horas de clubes como Real Madrid, Valencia CF o Real Oviedo.