El Betis se entrenará el sábado a puertas abiertas en la Cartuja en la previa del derbi

El cuerpo técnico validó la iniciativa del club para que la plantilla reciba el último aliento de cara al duelo de la máxima rivalidad del domingo en el Sánchez-Pizjuán

Los jugadores del Betis en el entrenamiento previo en el Villamarín al derbi del pasado mes de marzo victor rodríguez
Mateo González

El Real Betis va a realizar un entrenamiento a puertas abiertas en el estadio de la Cartuja este sábado como previa al derbi que se jugará el domingo a las 16.15 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El club verdiblanco lo ha ... decidido tras el encuentro ante el Utrecht de este jueves correspondiente a la quinta jornada de la Europa League en el mismo escenario.

