El Betis se entrenará el sábado a puertas abiertas en la Cartuja en la previa del derbi

El Real Betis va a realizar un entrenamiento a puertas abiertas en el estadio de la Cartuja este sábado como previa al derbi que se jugará el domingo a las 16.15 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El club verdiblanco lo ha ... decidido tras el encuentro ante el Utrecht de este jueves correspondiente a la quinta jornada de la Europa League en el mismo escenario.

Este tipo de entrenamientos con la presencia de la afición para dar el último ánimo de cara al derbi es uno de los clásicos de las últimas temporadas en los equipos y el Sevilla ya lo ha anunciado para el sábado en Nervión.

En el Betis la semana es diferente dado que este jueves ha tenido la disputa del duelo de Europa League y sólo cuenta con dos entrenamientos para preparar el choque de la máxima rivalidad. El del viernes será de menor intensidad en la ciudad deportiva a puerta cerrada, como es habitual los días después de partido, y sólo queda el del sábado, donde el cuerpo técnico de Manuel Pellegrini ha dado la autorización aunque se podía pensar que sería una buena sesión para hacer táctica específica para el derbi. Se ha estimado que es tan importante también el impulso que puede dar la afición para este encuentro.

No suele el Betis ejercitarse en el estadio de la Cartuja, donde juega sus partidos como local esta temporada, y sí lo hace en la ciudad deportiva Luis del Sol. Será la primera vez que se abre el recinto que acoge a los verdiblancos se abre para estas circunstancias que no son de partido oficial y en el club tienen desde hace días preparado el plan para organizar todos los detalles de un evento así.