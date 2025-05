El Betis entra en una nueva dimensión

El Real Betis disputará el próximo 28 de mayo su primera final europea. El éxito ya es total y pertenece a todos, del primero al último en el club, y lo que venga a partir de ahora, el ... hipotético título de la Conference League o la clasificación para la Liga de Campeones -ninguna o ambas cosas todavía-, se puede considerar como un verdadero regalo para todo el beticismo. Desde el máximo mandatario Ángel Haro hasta el último empleado que pone los cinco sentidos de su correspondiente labor para que las cosas salgan bien, pasando por todos los dirigentes, la dirección deportiva de Manu Fajardo, Álvaro Ladrón de Guevara y Joaquín, el cuerpo técnico encabezado por Manuel Pellegrini y por esta plantilla de jugadores que ya ha pasado a la historia. Todos ellos quieren pasar a la eternidad verdiblanca en Breslavia ante el Chelsea dentro de 18 días.

Entra, por fin, el club verdiblanco en una nueva dimensión a pocos meses de cumplir los 118 años de vida. Y cuando muchos no creían en la posibilidad de conseguirlo, o, sin ir más lejos en los primeros meses del año, también muchos daban por finalizado el ciclo de Pellegrini en Heliópolis. El Betis, este Betis dirigido magistralmente por el entrenador chileno, y pese a la irregular fase de liga de esta Conference -porque tampoco se puede ocultar que esos partidos no fueron buenos y que el partido ante el Petrocub en Moldavia era a vida o muerte-, empezó a creer en que podía hacer algo grande en esta competición desde el 0-3 en Gante. Ni siquiera la anecdótica derrota de la vuelta en el Villamarín cortó la ilusión, que continuó con la goleada en Guimaraes y el partido como locales ante el Jagiellonia, hasta llegar a la histórica semifinal, que pasó con sus correspondientes tintes de sufrimiento. Porque si no, no sería el Betis. Ahora, le tocará al conjunto verdiblanco enfrentarse al Chelsea, campeón y arrollando en esa fase de liga y que ha llegado a la final con unos resultados que asustan. Pero en Breslavia se cruzarán los de Enzo Maresca con la máquina de competir, de soñar y de ambicionarcosas grandes en la que Manuel Pellegrini ha convertido al primer equipo bético desde su llegada en el verano del 2020.

Se merecía todo el beticismo que de una vez por todas el equipo y los técnicos se pusieran a su altura y que empezaran a ganarse el respeto que ya se echaba de menos en Europa. Y eso también ha llegado con el manotazo en la mesa dado ante la Fiorentina. Será el Betis el único equipo español en las finaleseuropeas de la presente temporada, ya que el Barcelona en su semifinal de la Champions fue eliminado ante el Inter, y el Athletic Club cayera de forma estrepitosa contra el Manchester United en la semifinal de la Europa League, cuya final se juega en San Mamés. Con todo lo que ello supone deportivamente y, también, en lo que respecta al crecimiento que ha experimentado la entidad desde que Ángel Haro y José Miguel López Catalán se hicieran cargo de la gestión.

En el avión y en Heliópolis

Regresó ayer en torno a las 15 horas la expedición del conjunto verdiblanco desde el aeropuerto de Pisa y, aunque también de cansancio, en las caras de los principales protagonistas seguía viéndose la felicidad y alegría por el pase a la final logrado en el Artemio Franchi de Florencia. Antes del despegue, los jugadores, con los ya habituales altavoces, pusieron a sonar las canciones que suelen escucharse en el vestuario. Y también entonaron ellos mismos, alentados por el pequeño grupo de aficionados pertenecientes a los patrocinadores que han acompañado al equipo en el mismo vuelo, los cánticos que más están resonando entre la afición, el «Betis alé/Real Betis Balompié/tienes que ganar la Copa/a Plaza Nueva hay que volver» o el «dale, dale, dale Betis alé/somos Balompié». Hubo palmas por sevillanas, porque estamos en Feria, y algún vítore hacia la leyenda Joaquín. También se contó alguna anécdota considerada como talismán. Y es que como tercer portero en los partidos de casa está siendo convocado Manu González, mientras que para los duelos de visita el que está viajando es Germán. El preparador de porteros Toni Doblas tiene mucho que ver con eso.

En el plantel había ganas Feria. Por el contrario, Pellegrini sigue teniendo entre ceja y ceja clasificar al equipo para la Champions. Así las cosas, el técnico no prohibió que los jugadores fueran al recinto ferial a título personal, pero eso sí había que mantener el decoro y no perder las formas. Porque se entra en la semana en la que se juegan los puestos de la Champions, con tres partidos para el Betis, el Athletic y el Villarreal en una semana.

Nada más llegar, la plantilla se fue al estadio Benito Villamarín donde fue recibida por más de un millar de aficionados que están siendo la gasolina (como dijo Isco) para el equipo. Hubo cánticos para todos, incluso Adrián sacó a Haro y a Catalán. La felicidad está instalada en el beticismo. Es normal. Su equipo lo quiere todo en estos momentos.