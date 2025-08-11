El Betis Deportivo se refuerza con el mediocentro Daouda Traoré

El Betis Deportivo continúa cerrando incorporaciones de cara a la próxima temporada en Primera RFEF, la segunda consecutiva en la categoría. El último de estos movimientos es el del centrocampista francés Daouda Traoré de 19 años. Llega en calidad de cedido al equipo liderado por Javi Medina, que se reserva una opción de compra por dos millones de euros, según informa el periodista francés Fabrice Hawkins.

El jugador nacido en 2006, y con 1'88 metros de altura se desenvuelve tanto en la posición de mediocentro puro, como la de pivote incluso llegando a disputar encuentros de interior derecho. Su etapa formativa la desarrolló en el OGC Niza de su país, desde donde fue fichado por el Southampton sub 21 que a su vez lo tuvo a préstamo esta temporada en el Valenciennes FC que disputa la tercera división francesa.

Durante el pasado año, disputó 27 partidos de la Championnant National, y seis encuentros en la Copa de Francia. En Francia también llegó a disputar 12 partidos como internacional sub 17, anotando un gol.

El jugador se sumará a la expedición bética, que ha comenzado este lunes su stage de preparación en Montecastillo. El filial verdiblanco, por cierto, viene de lograr una importante victoria ante el Córdoba 0-1 el pasado viernes.