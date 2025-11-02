Suscríbete a
+Palmera

Betis Deportivo - Real Murcia (1-2): Flakus hunde más al filial bético

El segundo equipo verdiblanco cae derrotado ante el penúltimo clasificado y se afianza como colista de la competición

El Betis negocia la renovación de Corralejo

Los jugadores del Real Murcia celebran uno de los goles ante el Betis Deportivo
Los jugadores del Real Murcia celebran uno de los goles ante el Betis Deportivo Víctor Rodríguez
Nacho Pérez

Nacho Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Betis Deportivo cayó nuevamente derrotado este domingo (1-2). El filial verdiblanco se vio superado por el Real Murcia en la ciudad deportiva y se mantiene como colista del grupo 2 de Primera RFEF al haber sucumbido ante un rival ... directo en la lucha por la permanencia, ya que el equipo pimentonero arrancaba el choque como penúltimo clasificado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app