Betis Deportivo - Real Murcia (1-2): Flakus hunde más al filial bético

El Betis Deportivo cayó nuevamente derrotado este domingo (1-2). El filial verdiblanco se vio superado por el Real Murcia en la ciudad deportiva y se mantiene como colista del grupo 2 de Primera RFEF al haber sucumbido ante un rival ... directo en la lucha por la permanencia, ya que el equipo pimentonero arrancaba el choque como penúltimo clasificado.

El delantero esloveno Flakus fue el claro protagonista del partido. Adelantó al cuadro visitante con un gol en el minuto 17 de partido resolviendo un mano a mano tras un pase de Ekain Zenitagoia y consiguió en el tramo final del segundo tiempo volver a poner por delante, esta vez de manera definitiva, a los suyos aprovechándose de un centro de Mier.

Ficha técnica Betis Deportivo Manu González; Busto, Koré, Moha, Bladi (Traoré, m. 90); Gismera, Gnangoro (Morante, m. 90), Mawuli; Sosu (Toral, m. 72), Reina (Destiny, m. 80) y Rodrigo Marina.

Real Murcia Gazzaniga; Pérez, Mier, González, Romero; Joao Pedro Palmberg (Pedro Benito, m. 46), Djanbou (Juan Carlos, m. 72), Gómez (Antonio David, m. 55), Bustos; Flakus y Zenitagoia (Pedro León, m. 84).

Goles 0-1: Flakus, m. 17. 1-1: Rodrigo Marina, m. 60. 1-2: Flakus, m.84

Árbitro Aleksandar Ivaylov Angelov (Colegio balear). Mostró amarillas a Mawuli, Busto y Rodrigo Marina por parte de los locales expulsando a Koré por doble amonestación. Palmberg, Mier, Zenitagoia, Cristo Romero, Héctor Pérez y Álvaro Bustos vieron la amarilla por parte de los visitantes.

Rodrigo Marina, cuando se cumplió la hora de partido había conseguido empatar el partido rematando de cabeza una falta botada por Reina. Poco antes, Yoan Koré dejó a los béticos con un futbolista menos al ver en el minuto 57 la segunda tarjeta amarilla y ser expulsado. No fue suficiente la reacción verdiblanca, ya que el Murcia consiguió llevarse los tres puntos volviendo a anotar como se comentaba anteriormente en el minuto 84 de partido. Incluso pudo ser más abultada la victoria visitante ya que Pedro Benito vio cómo le anulaban un gol en el descuento.

El Real Murcia da un paso al frente tras haber hecho un cambio en su banquillo y consigue su primera victoria como visitante en el campeonato. Joseba Etxeberría dejó su cargo y Adrián Colunga asumió el reto de sacar del pozo a un club histórico consiguiendo en su primer partido una importantísima victoria. Los de Javi Medina, por su parte, son colistas con apenas siete puntos sumados tras la disputa de las primeras diez jornadas. El próximo fin de semana tendrán la oportunidad de redimirse ejerciendo de visitantes en el partido ante la UD Ibiza (domingo 9 de noviembre a las 12 horas).