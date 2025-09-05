Betis Deportivo - Nástic (2-2): el filial sabe encajar golpes y suma un nuevo punto

El Betis Deportivo se enfrentó este viernes en la ciudad deportiva Luis del Sol al Nástic de Tarragona. Al equipo dirigido por Javi Medina se le vuelve a resistir la victoria tras el empate conseguido en la primera jornada tras medirse al Teruel a domicilio.

El filial verdiblanco exhibió su capacidad de reacción en el partido ya que hasta en dos ocasiones estuvo por debajo en el marcador consiguiendo sobre ponerse en ambas y logrando rascar un merecido punto ante el cuadro catalán.

El equipo visitante tardó muy poco en conseguir anotar el primer gol del partido. Jaume Jardí anotó de penalti en el minuto 4 de partido. Podría haber llegado antes el tanto del Nástic, pero el lanzamiento de los once metros se lanzó mucho después de que se produjera la falta ya que Javi Medina pidió al árbitro que revisara la acción en el monitor que desde esta campaña sirve como asistente de videoarbitraje. Gastó así uno de los challenge (petición de revisión) de los que disponía, pero no tardaría mucho el conteo de goles y revisiones en equilibrarse, ya que Carlos Reina igualó el partido poco después también de penalti en el minuto 20 de partido.

Con los dos equipos buscando el segundo gol, fue ya cerca del descanso el Nástic el primero que lo logró. De nuevo Jaume Jardí consiguió ver portería definiendo por bajo en el mano a mano ante Germán. Tal y como ocurriera en la primera ocasión, poco tardó el Betis Deportivo en reaccionar esta vez gracias a un gol de Sosu en el descuento tras combinar con Ian Forns.

El autor del segundo gol verdiblanco fue uno de los más destacados del partido aunque el equipo local tuvo que lamentar en la segunda mitad su lesión. Aguantó más de lo esperado, pero Javi Medina ahora tendrá que estar pendiente de en qué queda la dolencia del futbolista llegado este verano al club. Ambos equipos tuvieron, ante la mirada de Nelson Deossa, que fue a ver en directo el duelo, oportunideades para llevarse los tres puntos, pero el resultado final no cambió.

El Betis Deportivo buscará en la jornada 3 su primera victoria tras sumar dos puntos en las dos primeras jornadas. Se medirá el filial bético el próximo sábado al Sevilla Atlético en el derbi chico (21 horas).

Ficha técnica

Betis Deportivo: Germán; Ian Forns (Marcos Solís min. 72), Yoan Koré, Félix, Bladi; Gnangoro, Mawuli (Sorroche min. 61); Sosu (Rodrigo Marina min. 68), Reina (Iker Amores min. 61), Toral (Daouda Traoré min. 61); y Destiny.

Nástic: Fuidias; David Alba, Morgado (Sergio Santos min. 62), Camus; Pau Martínez (Cabezas min. 86), Montalvo (Kaptoum min. 62), Jaume Jardí, Óscar Sanz, Juanda (Almpanis min. 46); Álex Jiménez y Cédric Omoigui (Mangel Prendes min. 62).

Árbitro: García Gómez (extremeño). Amarillas a Rodrigo Marina y a Cabezas.

Goles: 0-1, min. 4. Jaume Jardí; 1-1, min. 21. Reina; 1-2, min. 42. Jaume Jardí; 2-2, min. 45. Sosu.

Más temas:

Betis