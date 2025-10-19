Suscríbete a
El Betis Deportivo estrena su casillero de victorias esta temporada

Los de Javi Medina vencieron en la ciudad deportiva Luis del Sol al Sanluqueño gracias a un gol de chilena de Koré en el primer tiempo

Mawuli, en una acción del duelo entre el Betis Deportivo y el Sanluqueño
Mawuli, en una acción del duelo entre el Betis Deportivo y el Sanluqueño
Jesús Sevillano

Jesús Sevillano

Por fin consiguió ganar el Betis Deportivo de la mano de Javi Medina en la presente temporada. El primer filial verdiblanco era el único equipo que no había conocido el triunfo en las siete primeras jornadas del grupo II de Primera RFEF y ha tenido ... que ser en la octava fecha, con el Sanluqueño enfrente en la ciudad deportiva Luis del Sol, cuando el conjunto bético ha estrenado su casillero de triunfos en el campeonato liguero 25-26 del grupo II de Primera RFEF.

