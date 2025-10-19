El Betis Deportivo estrena su casillero de victorias esta temporada

Por fin consiguió ganar el Betis Deportivo de la mano de Javi Medina en la presente temporada. El primer filial verdiblanco era el único equipo que no había conocido el triunfo en las siete primeras jornadas del grupo II de Primera RFEF y ha tenido ... que ser en la octava fecha, con el Sanluqueño enfrente en la ciudad deportiva Luis del Sol, cuando el conjunto bético ha estrenado su casillero de triunfos en el campeonato liguero 25-26 del grupo II de Primera RFEF.

Ha sido gracias a un tanto en la primera parte de Yan Koré, de chilena a la salida de un saque de esquina, para los heliopolitanos en un encuentro que se fue incluso hasta a los catorce minutos de descuento en la segunda mitad, ya que hubo solicitudes del FVS. En el primer minuto de ese largo descuento tuvo Morante una gran ocasión para cerrar el partido con el segundo gol, pero su disparo se estrelló en el poste.

Tuvo el cuadro verdiblanco llegadas y ocasiones de todos los colores. Antes del gol, Rodrigo Marina, Gnagnoro, Carlos Reina, rondaron el primer tanto para los heliopolitanos. Y después, Sosu y de nuevo Marina tuvieron oportunidad de ampliar la ventaja bética. Ya en el segundo tiempo, Reina en un par de ocasiones y el ya reseñado balón al poste de Morante, fueron las mejores opciones para los pupilos de Javi Medina.

Ficha técnica Betis Deportivo: Manu González; Busto, Yoan Koré, Moha, Ian Forns (Bladi, m. 49); Gismera, Gnangoro, Mawuli (Daouda, m. 101); Sosu (Toral, m. 88), Reina (Morante, m. 88) y Rodrigo Marina.

Manu González; Busto, Yoan Koré, Moha, Ian Forns (Bladi, m. 49); Gismera, Gnangoro, Mawuli (Daouda, m. 101); Sosu (Toral, m. 88), Reina (Morante, m. 88) y Rodrigo Marina. Atlético Sanluqueño: Kudakovskiy; Raúl Sola, Adri Castellano (Luis Morales, m. 85), Alberto Trapero, Julio; Gallastegui (Carneil, m. 62), N'tji Tounkara (Kikín, m. 70), Satoca; Rodri Val, Zequi Díaz (Fer Moreno, m. 70); y Juárez (Arruabarrena, m. 70).

Kudakovskiy; Raúl Sola, Adri Castellano (Luis Morales, m. 85), Alberto Trapero, Julio; Gallastegui (Carneil, m. 62), N'tji Tounkara (Kikín, m. 70), Satoca; Rodri Val, Zequi Díaz (Fer Moreno, m. 70); y Juárez (Arruabarrena, m. 70). Gol: 1-0, m. 39: Yan Koré.

1-0, m. 39: Yan Koré. Árbitro: Camacho Garrote (Comité andaluz). Amarillas al local Gnangoro, así como al visitante N'tji Tounkara.

Con este resultado, el Betis Deportivo suma siete puntos, tras una victoria, cuatro empates y tres derrotas, y, lo más importante: los pupilos de Javi Medina abandonan el farolillo rojo de la tabla clasificatoria, aunque sí continúan en puesto de descenso. Pero ya empatan a puntos con el Hércules (que juegan su partido de la octava jornada el miércoles ante el Atlético Madrileño). Ambos equipos tienen a un sólo punto al Algeciras y al Villarreal B y a dos al Juventud de Torremolinos. Muy igualada la parte baja de la clasificación del grupo II de Primera RFEF, aunque ya ha podido respirar el primer filial heliopolitano.