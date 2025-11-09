El Betis Deportivo empata ante el Ibiza y se mantiene colista (0-0)

La falta de gol penalizó a un Betis Deportivo, que realizó un buen trabajo defensivo en su visita al UD Ibiza. Los de Javi Medina jugaron con una defensa de tres centrales y halló cierta solidez en el área, tanto es así, que ... pudo mantener la portería a cero.

No obstante, las carencias en el ataque siguen dando quebraderos de cabeza al filial verdiblanco, que a pesar de puntuar se mantiene como colista de su grupo de 1º Federación. Sólo ocho puntos tiene el Betis Deportivo en su casillero, a dos del Sanluqueño que es el penúltimo en la clasificación y a cuatro de la permanencia.

El técnico verdiblanco realizó rotaciones, alineando a Morante, pero prescindiendo de Carlos de Roa, Iván Corralejo o Rodrigo Marina, los cuáles disputaron el duelo de la Youth League ante el Basilea.

El encuentro arrancó en Can Misses con el conjunto verdiblanco frenando los ataques del cuadro local. La primera llegada del Betis Deportivo se dio rizando el primer cuarto de hora, una volea de Borja Alonso, que interceptó el portero del Ibiza. Morante y Medina siguieron llegando al área rival, pero la falta de definición los penalizó.

Tras el descanso, el partido se mantuvo muy igualado y durante el tramo final del encuentro el conjunto balear apretó, obligando intervenir a Manu González en el minuto 82.

Ficha técnica

UD Ibiza: Ramón Juan; Unai Medina, Nacho González, Monju (Iago Indias 25'), Albert; Ernesto Gómez (Bebé 62′), David del Pozo, David García, Fede Vico (Iván del Olmo 86′); Davo (Fran Castillo 62′) y Sofiane (Müller 86′).

Betis Deportivo: Manu González; Busto, Moha, Fabián Embalo, Elyaz Zidane, Bladi; Gismera (Sorroche 85′), Bouaré, Morante (Reina 63'), Borja Alonso (Antonio Toral 72') y Destiny (Yanis 63').

Árbitro: El valenciano Ortega Herrera amonestó a Embalo (17'), Fede Vico (36'), Sofian (68') y Busto (74').

Estadio: Palladium Can Misses.