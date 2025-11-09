Suscríbete a
+Palmera
Última hora
Muere una persona mayor en el incendio de su vivienda de Dos Hermanas a causa de un accidente doméstico
Congreso del PP-A
Alberto Núñez Feijóo se agarra a la vía andaluza: «Se puede gobernar con serenidad y ser firme y ambicioso»

El Betis Deportivo empata ante el Ibiza y se mantiene colista (0-0)

Los de Javier Medina siguen sin ver portería, aunque elevaron sus prestaciones en defensa

Valencia - Betis, en directo

El Betis Deportivo empata ante el Ibiza y se mantiene colista (0-0)

C.V.

La falta de gol penalizó a un Betis Deportivo, que realizó un buen trabajo defensivo en su visita al UD Ibiza. Los de Javi Medina jugaron con una defensa de tres centrales y halló cierta solidez en el área, tanto es así, que ... pudo mantener la portería a cero.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app