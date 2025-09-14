El Betis Deportivo cosecha su primera derrota del curso en el derbi chico ante el Sevilla Atlético (1-0) Un solitario gol de Lulo DaSilva en el primer tiempo decidió el marcador

El Sevilla Atlético se llevó el derbi chico ante el Betis Deportivo (1-0) en el Estadio Jesús Navas gracias a un gol en la primera parte de Lulo Dasilva tras una gran jugada de Oso, el mejor hombre del partido. Los de Galván entendieron mejor el duelo y supieron desconectar el planteamiento de los verdiblancos con un juego más directo y una gran solidez defensiva. Los blanquirrojos consiguen así su primera victoria de la temporada y se sitúan con 4 puntos en la tabla del Grupo 2 de Primera RFEF, dos más que el Betis Deportivo, tras la disputa de las tres primeras jornadas.

Y eso que el filial verdiblanco fue el que salió con mayor efervescencia al partido, acaparando el balón e intentando llevar peligro a los dominios de Alberto Flores. Esa determinación inicial de los béticos en la puesta en escena casi encuentra premio por medio de una chilena de Sosu que se perdió cerca del palo izquierdo del portero local. El atacante ghanés procedente del juvenil ha irrumpido de manera llamativa en el grupo de Javi Medina. Junto a Destiny, fue de los más peligrosos de su equipo en el arranque del choque. Luego los dos terminaron diluyéndose, borrados del mapa por la mejor lectura del choque que hizo el técnico de los anfitriones, Jesús Galván.

Con el Betis Deportivo apretando arriba, el Sevilla Atlético supo dar un golpe de timón y adaptarse a las circunstancias para dar con los puntos débiles del rival. Al filial blanquirrojo le costaba encontrar por dentro a sus generadores Lulo y Pablo Rivera, así que optó por los desplazamientos en largo y un fútbol más vertical que sorprendió a los de Medina.

Las internadas de Oso por la izquierda, quizá el mejor hombre del partido, y el más decisivo, resultaron letales para el Betis Deportivo. Lulo Dasilva avisaba con un cabezazo ante el que Manu González respondía con una gran mano arriba. Pero el portero del Betis no pudo hacer nada en la siguiente llegada de los locales. Oso recortó a Solís, completó el eslalon por su carril y sirvió el balón a la frontal para que Lulo instalara el 1-0 en el marcador con un gran zapatazo. Los más de 5.000 aficionados sevillistas en la grada del Jesús Navas enloquecían con el tanto del centrocampista.

No faltó el suspense, ya que la revisión del tanto en el sistema FVS (Football Video Support), por un posible fuera de juego de Oso, se prolongó durante varios minutos por parte del colegiado ante el monitor. El gol, legal, subió al electrónico y terminó siendo decisivo.

La reacción del Betis llegó por medio de Mawuli, en la mejor de los verdiblancos en el partido. Su disparo a quemarropa fue repelido de manera espectacular por Alberto Flores. Poco más ofreció el filial bético. Los de Galván terminaron el primer tiempo siendo superiores.

En la reanudación, el Sevilla no bajó el pistón, mantuvo su bloque estrecho, taponando cualquier vía de entrada a un Betis Deportivo que continuaba nublado en ataque sin generar ocasiones de verdadero peligro. Es más, la falta de ideas visitantes invitó al Sevilla Atlético a desplegarse con mayor alegría arriba e incluso se hizo dueño del esférico.

Los béticos pasaban su peor momento, y para colmo su joven valor Dani Pérez se rompía solo y tenía que ser sustituido. El mediapunta, que fue utilizado por Pellegrini en Vigo con el primer equipo, se llevaba las manos al rostro con evidentes signos de preocupación. Si hay lesión, puede perderse el Mundial sub 20. Medina intentó espolear a los suyos con un doble cambio. Sin embargo, la entrada al verde de Rodrigo Marina y Carlos Reina, y las sucesivas permutas, no surtieron el efecto deseado. De ahí al final, un gran disparo del MVP Oso pudo ensanchar el marcador para los locales. En respuesta, Sosu logró marcar para el Betis, pero lo hizo en clara posición antirreglamentaria. Un cuadro verdiblanco que todavía tendría una más en el tramo final en las botas de Morante, ante el que volvió a responder con otra gran parada el meta Alberto Flores. El epílogo dejó la tensión de cada derbi, con la absurda expulsión del bético Rodrigo Marina por un empujón fuera de sí a un rival y la revisión en el FVS de un posible penalti por manos reclamado por el Betis que el colegiado no concedió. Los puntos se quedaron en el Jesús Navas.

Ficha técnica

Sevilla Atlético: Alberto Flores; Espiñeira (Jalade, m. 70), Iker Muñoz, Sergio Martínez, David López (Jorge Moreno, m. 74); Rivera, Lulo DaSilva, Collado (Raihani, m. 85); Miguel Sierra, Oso (Edu Altozano, m. 85); Álex Costa (Ibra Sow, m. 70)

Betis Deportivo: Manu González; Marcos Solis (Gismera, m. 68), Koré, Félix Garreta, Ian Forns; Bouare, Mawuli (Sorroche, m. 61), Dani Pérez (Carlos Reina, m. 54); Toral (Morante, m. 68), Sosu; Destiny (Rodrigo Marina, m. 54)

Gol: Lulo DaSilva (m. 24)

Árbitro: Rubén Ruipérez Marin (Comité castellano manchego). Vieron la cartulina amarilla Dani Pérez (m.33), Bouare (m. 53) y Jorge Moreno (m. 98) Rodrigo Marina vio la cartulina roja en el minuto 96.

5050 espectadores en el Estadio Jesús Navas.