El Betis Deportivo cierra la pretemporada con derrota ante el Cacereño (2-3)

Partido entre el Betis Deportivo y el Cacereño en la ciudad deportiva Luis del Sol

Se acerca el inicio oficial del curso para el Betis Deportivo. De momento, el filial verdiblanco ya ha completado el calendario previsto de encuentros de pretemporada. Este sábado, el equipo entrenado por Javi Medina perdió ante el Cacereño por 2-3.

Ambos conjuntos mostraron acierto ante la portería ya que al cuarto de hora de encuentro el marcador reflejaba un empate a dos. Morante y Rodrigo Marina marcaron por parte del Betis Deportivo mientras que Rementería y Diego Gómez firmaron los goles del Cacereño. Ya en el tramo final del segundo tiempo fue César Gómez el que marcó el tercer gol del Cacereño, equipo que jugará esta temporada en el Grupo 1 de Primera RFEF.

El once inicial del Betis Deportivo en el encuentro de este sábado estuvo formado por Vlad; Rudy, Oreiro, Elyaz, Bladi; Gnangoro, Sorroche, Dani Pérez, Sosu; Morante y Rodrigo Marina. En el transcurso del segundo tiempo también tuvieron minutos en el filial bético Moha, Álex Pérez, Adrián Martín, Yanis, Daouda, Toral, Òscar Masqué, De Roa, Paco Esteban y Destiny.

El debut oficial del Betis Deportivo en el curso 25-26 está previsto para el próximo domingo 31 de agosto (17.00) con el partido a domicilio ante el Teruel en la primera jornada del Grupo 2 de Primera RFEF.

