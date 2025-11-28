Suscríbete a
+Palmera

Betis Deportivo - Cartagena (0-1): Nueva derrota que alimenta la caída libre

El filial verdiblanco encadena tres derrotas consecutivas y es el colista con apenas ocho puntos sumados tras catorce jornadas

Ángel Ortiz sobre su vuelta a la titularidad: «Si me da 90 minutos como hoy lo intento aprovechar y si me da 5 también»

Mawuli Mensah pelea por un balón con De Blasis
Mawuli Mensah pelea por un balón con De Blasis vÍCTOR rODRÍGUEZ
Nacho Pérez

Nacho Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Betis Deportivo se midió este viernes en la ciudad deportiva Luis del Sol al Cartagena. El filial verdiblanco cayó nuevamente derrotado y se hunde más en la tabla clasificatoria. Tras la decimocuarta jornada de competición, el equipo de Javi Medina ... apenas suma ocho puntos con una victoria, cinco empates y ocho derrotas y es el colista del Grupo 2 de Primera RFEF.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app