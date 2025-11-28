Betis Deportivo - Cartagena (0-1): Nueva derrota que alimenta la caída libre

El Betis Deportivo se midió este viernes en la ciudad deportiva Luis del Sol al Cartagena. El filial verdiblanco cayó nuevamente derrotado y se hunde más en la tabla clasificatoria. Tras la decimocuarta jornada de competición, el equipo de Javi Medina ... apenas suma ocho puntos con una victoria, cinco empates y ocho derrotas y es el colista del Grupo 2 de Primera RFEF.

Pronto tuvo el técnico bético que agotar el primer cambio. La lesión de Toral obligó a Medina a realizar en el minuto 11 la primera sustitución. No obstante, ante un recién descendido, el filial bético aguantó el tipo antes del descanso y el partido llegó al comienzo de la segunda mitad igualado.

Ya tras el paso por vestuarios en el intermedio, Luismi Redondo plasmó la teórica superioridad de los visitantes al llegar a la hora de juego. Pese a que el segundo equipo bético lo intentó con todo, no llegó a poder igualar la contienda y enlaza de este modo su tercera derrota consecutiva en la competición.

La próxima semana el Betis Deportivo tendrá la oportunidad de poder comenzar a cambiar la dinámica midiéndose al Antequera (antiguo equipo de Javi Medina) a domicilio en El Maulí el domingo 7 de diciembre a partir de las 16 horas.

Ficha técnica:

Betis Deportivo: Manu González; Koré (Carlos Reina, m. 70), Oreiro, Pérez, Bladi; Alonso, Sorroche (Fabián Embalo, m. 89), Gismera, Mawuli (Mario Navarro, m. 70), Toral (Iker Amores, m. 11); Destiny (Rodrigo Marina, m. 70).

Cartagena: García; Perejón, Serrano, Baz, Sánchez Romo; De Blasis (Larrea, m. 83), Alcañiz (Fidalgo, m. 78); Calderón (Nacho Sánchez, m. 62), Luismi Redondo (Diego Gómez, m. 83), Sánchez (Ander Martín, m. 77); Chiki.

Goles: 0-1: Luismi Redondo, m. 60.

Árbitro: Daniel Miranda (Colegio extremeño). Amarillas a Álex Pérez y Mawuli Mensah por el Betis Deportivo y a Calderón y Perejón por parte del Cartagena.