Primera RFEF

El Betis Deportivo cae goleado ante el Villarreal B y sigue como colista (4-1)

Los de Javi Medina siguen sin conocer la victoria esta temporada y no levantan cabeza lejos de la ciudad deportiva Luis del Sol

Ángel Ortiz marca su primer gol con la sub 21 de España

El filial del Betis cayó con estrépito en su visita al filial amarillo
Jesús Sevillano

Continúa la caída libre del Betis Deportivo en el arranque del curso 25-26 en el Grupo II de Primera RFEF. Los de Javi Medina se enfrentaron este sábado al Villarreal B en la ciudad deportiva José Manuel Llaneza y se vuelven no sólo de ... vacío en cuanto a puntos sino con una goleada dolorosa en contra (4-1). Sigue sin conocer el triunfo el primer filial verdiblanco tras siete encuentros disputados y sólo ha podido sumar cuatro puntos en cuatro empates. Ni siquiera el buen hacer de Reina, que fue el autor del gol del honor para los béticos cumplida la hora de juego y tuvo alguna ocasión más para engrosar el marcador de los heliopolitanos en el partido, puede emborronar un partido que, según el entrenador al término del partido, debe «hacer reflexionar» a los jugadores y al cuerpo técnico en los sucesivos partidos.

