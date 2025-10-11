El Betis Deportivo cae goleado ante el Villarreal B y sigue como colista (4-1)

Continúa la caída libre del Betis Deportivo en el arranque del curso 25-26 en el Grupo II de Primera RFEF. Los de Javi Medina se enfrentaron este sábado al Villarreal B en la ciudad deportiva José Manuel Llaneza y se vuelven no sólo de ... vacío en cuanto a puntos sino con una goleada dolorosa en contra (4-1). Sigue sin conocer el triunfo el primer filial verdiblanco tras siete encuentros disputados y sólo ha podido sumar cuatro puntos en cuatro empates. Ni siquiera el buen hacer de Reina, que fue el autor del gol del honor para los béticos cumplida la hora de juego y tuvo alguna ocasión más para engrosar el marcador de los heliopolitanos en el partido, puede emborronar un partido que, según el entrenador al término del partido, debe «hacer reflexionar» a los jugadores y al cuerpo técnico en los sucesivos partidos.

Comenzó el encuentro en la ciudad deportiva villarrealense con gol tempranero para los locales. En el minuto nueve, el zaguero Valou hacía el 1 a 0 tras rematar una jugada ensayada por el filial amarillo a la salida de un saque de esquina que provocó Félix Garreta, quien tuvo que abortar con un providencial cruce un ataque. Reina pudo empatar de cabeza a continuación e incluso pudo haber puesto por delante al Betis Deportivo con una jugada anterior al tanto del filial castellonense. Pero lo que llegó fue el segundo gol para los locales. Álex Rubio aprovechó que la defensa bética se quedó paralizada y batió a Manu González en el minuto 43. Antes, el meta bético se hizo enorme en un mano a mano del conjunto local.

Betis Deportivo: Manu González; Ian Forns, Jorge Oreiro, Félix Garreta (Busto, m. 46), Darling Bladi; Gnangoro Bouaré (Gismera, m. 46), Sorroche (Adrián Martín, m. 60), Reina; Sosu (Destiny, m. 73), Toral (Borja Alonso, m. 46) y Rodrigo Marina.

Goles: 1-0, m. 9: Valou. 2-0, m. 43: Álex Rubio. 3-0, m. 58: Álex Rubio. 3-1, m. 60: Reina. 4-1, m. 78: Álex Rubio.

Árbitro: Gòdia Solé (Comité catalán). Amonestó al local Hugo López; y a los visitantes Gnangoro, Carlos Reina y Sorroche.

Con el 2 a 0 se reanudó el encuentro en la segunda mitad, pero antes de la hora de juego Álex Rubio marcó el tercer tanto para los locales, segundo en su cuenta particular. Justo después por fin encontró Reina el premio a su insistencia y anotó el 3 a 1 en el minuto 60, pero de nuevo Álex Rubio cerró el partido con el cuarto tanto en el minuto 78. Busto, con un zapatazo desde fuera del área intentó maquillar el resultado para el primer filial bético, pero el choque finalizó con el 4-1 definitivo para los de David Albelda.