El Betis Deportivo cae ante el Atlético Madrileño condicionado por un penalti y una roja nada más comenzar (0-2)

El Betis Deportivo cayó derrotado en la ciudad deportiva Luis del Sol ante el Atlético Madrileño por 0-2 en el encuentro correspondiente a la cuarta jornada en el Grupo B de Primera RFEF. El duelo estuvo seriamente condicionado por la decisión arbitral de expular a Yan Koré en el minuto doce tras cometer penalti como último hombre. Clemente Ortuño, del Comité Murciano, señaló este doble castigo que permitió el 0-1 obra de Janneh y que los béticos se quedaran en inferioridad numérica con casi todo el partido por delante. La acción fue muy protestada por el banquillo local pero el colegiado ratificó en el VAR su opinión. El colegiado tuvo mucha incidencia dado que también mostró ocho amarillas en el transcurso del encuentro.

El 0-1, en todo caso, no reflejaba lo mostrado por los equipos hasta ese instante dado que la mejor ocasión había sido de Toral en el minuto 8 pero el lanzamiento del murciano salió alto. Manu González estuvo a punto de detener el lanzamiento de Janneh desde el punto fatídico. La expulsión provocó que Javi Medina, técnico bético, diera entrada a Oreiro en lugar de Destiny y modificara el sistema para dejar sólo a un punta arriba.

El preparador verdiblanco había apostado por el siguiente once: Manu González; Ian Forns, Yan Koré, Elyaz, Bladi; Gnagnoro, Mawuli; Morante, Reina, Toral; y Destiny. La nómina de bajas béticas era importante con Fabián Embalo, Dani Pérez, Masqué y Yanis lesionados y Marina, sancionado. Durante el encuentro entraron desde el banquillo el citado Oreiro así como Borja Alonso, Sosu, Sorroche y Busto en la segunda mitad.

Toral era el jugador que más peligro generaba en el Betis, que vio que tras una acción del extremo por la banda izquierda era Reina quien marcaba desde cerca en el minuto 35 pero Clemente Ortuño iba a invalidar la acción por fuera de juego en el inicio de la jugada.

En el inicio de la segunda mitad el Betis buscó la meta rival y se encontró con una jugada en la que Ilias Kostis le dio al balón con la mano en el área. La jugada fue revisada por Clemente Ortuño en el VAR, quien volvió a decidir en contra de los intereses béticos y no señaló un penalti que podía haber sido decisivo en ese tramo.

Activó los cambios Javi Medina con Sosu y Borja Alonso buscando más energía arriba y el primero tuvo una oportunidad clara justo después de una buena intervención de Manu González en un mano a mano. Más tarde, en el minuto 72 llegó el tanto de la sentencia del Atlético Madrileño de Fernando Torres con el gol de Iker Luque para poner el 0-2.

A partir de ahí el Betis Deportivo trató de acortar distancias con Gnagnoro como uno de sus futbolistas que hizo mejor partido y buscando al menos el gol del honor después de las dificultades que había tenido en el encuentro pero el duelo finalizó con 0-2.

