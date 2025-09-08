El Betis demolerá este martes la parte baja de la grada de Preferencia y la escalera de Gol Sur del Villamarín

Los trabajos previos al derribo de la grada de Preferencia del Villamarín

El Real Betis tiene previsto demoler este martes a primera hora de la mañana la parte baja de la grada de Preferencia del estadio Benito Villamarín. Es uno de los trabajos más significativos de las obras de remodelación del coliseo verdiblanco, que ha obligado al equipo a ubicarse en el estadio de la Cartuja como local durante las próximas dos temporadas.

Al mismo tiempo, durante la mañana también se procederá a la demolición de la escalera exterior ubicada entre Preferencia y Gol Sur.

En los días previos la empresa Erri-Berri ha estado realizando diferentes trabajos previos a la demolición aprovechando el material existente en las gradas del estadio que pueden ser aprovechados para su reutilización.

