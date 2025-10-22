El Betis se deja remontar y cae en la ida ante el Basilea (3-2)

El Betis cayó derrotado este miércoles en su estreno en una nueva edición de la UEFA Youth League (3-2). El equipo verdiblanco dirigido por Dani Fragoso se midió al Basilea y, pese a poder ir venciendo durante gran parte del partido ... con una ventaja de dos goles, no pudo acabar consiguiendo la victoria en el partido de ida de la eliminatoria.

En el minuto 8 de partido Rodrigo Marina, en dinámica del filial, ponía por delante a los verdiblancos y nueve minutos más tarde, en el 17, Mario Navarro hacía el 0-2. No obstante, los locales antes de que se cumpliera la primera media hora de juego comenzaron a darle la vuelta al marcador. Sow hizo el 1-2 en el 28 y Koloto igualó la contienda antes del descanso.

Ya en la segunda mitad, en el minuto 60, Rexhaj culminó la remontada de los helvéticos con un lanzamiento de penalti. El Betis tuvo varias opciones para poder volver a igualar el partido, pero no se mostró decisivo en los últimos metros.

Tras esta derrota, el próximo 5 de noviembre el equipo de Dani Fragoso deberá ganar para seguir vivo en esta competición y avanzar hacia la tercera ronda.