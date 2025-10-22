Suscríbete a
El Betis se deja remontar y cae en la ida ante el Basilea (3-2)

Youth League

El conjunto verdiblanco llegó a ir venciendo por 0-2

El duelo definitivo se disputará el próximo 5 de noviembre

Haro sobre la cancelación del Villarreal - Barcelona en Miami: «Hay que abrirse a nuevas iniciativas»

Lance del Basilea-Betis RBB
Nacho Pérez

El Betis cayó derrotado este miércoles en su estreno en una nueva edición de la UEFA Youth League (3-2). El equipo verdiblanco dirigido por Dani Fragoso se midió al Basilea y, pese a poder ir venciendo durante gran parte del partido ... con una ventaja de dos goles, no pudo acabar consiguiendo la victoria en el partido de ida de la eliminatoria.

