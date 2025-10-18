Suscríbete a
El Betis le dedica su partido ante el Villarreal a Sandra, víctima del bullying

Emotivo gesto de la entidad verdiblanca hacia su joven aficionada de 14 años que perdió la vida

F. M.

El Real Betis ha honrado la figura de su joven aficionada fallecida Sandra con un sentido homenaje desde sus medios oficiales dedicándole el partido de hoy contra el Villarreal. De ese modo, el rostro de Sandra protagoniza el cartel que publica habitualmente la entidad ... bética en redes cada día de partido. «Hoy es diferente... hoy es #DíaDeBetis. En memoria de Sandra», señala el mensaje, acompañado de la imagen de la niña de 14 años que se quitó la vida por sufrir acoso escolar en Sevilla.

