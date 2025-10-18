El Betis le dedica su partido ante el Villarreal a Sandra, víctima del bullying

El Real Betis ha honrado la figura de su joven aficionada fallecida Sandra con un sentido homenaje desde sus medios oficiales dedicándole el partido de hoy contra el Villarreal. De ese modo, el rostro de Sandra protagoniza el cartel que publica habitualmente la entidad ... bética en redes cada día de partido. «Hoy es diferente... hoy es #DíaDeBetis. En memoria de Sandra», señala el mensaje, acompañado de la imagen de la niña de 14 años que se quitó la vida por sufrir acoso escolar en Sevilla.

El detalle es muy aplaudido por la afición bética, que demandaba más gestos hacia Sandra y su familia. El CEO verdiblanco, Ramón Alarcón, ya dijo ayer en un acto organizado por LaLiga que «lo primero que tenemos que hacer hoy es mandar las condolencias a toda la familia de Sandra. Creo que, cuando ocurre algo como eso, casi que el foro de hoy queda plenamente justificado. Llamémosle violencia, llamémosle racismo, llamémosle intolerancia, llamémosle 'bullying', que es la palabra que utilizamos cuando han ocurrido unos hechos violentos de intolerancia que llevan a una persona con 14 años a tomar esa decisión», comenzó lamentando Alarcón.

«La verdad es que eso nos guía a la sangre. Desde el Real Betis queremos mandar las condolencias a la familia e intentar que estos hechos sirvan para que realmente nos demos cuenta de lo que ocurre detrás de cualquier actitud violenta«, añadió el dirigente bético.