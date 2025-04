El Betis cumple con su presupuesto llegando a semifinales de la Conference

Ramón Alarcón, CEO del Real Betis, recibió muchísimas críticas a mediados de noviembre cuando anunció los detalles de las cuentas anuales que el club verdiblanco iba a presentar en la junta de accionistas de diciembre y en las que se esperaba que el equipo iba a alcanzar las semifinales de la Conference League. Este hecho ya es real tras superar los de Manuel Pellegrini al Jagiellonia en cuartos y al alcanzar esta ronda, que se jugará entre el 1 y el 8 de mayo, incrementa su beneficio a la espera de poder hacerlo mayor si llega a la final del próximo miércoles 28 de mayo en Breslavia.

El Betis había presupuestado ingresos de 15,7 millones de euros para esta temporada 2024-25 en la Conference. Antes de llegar a las semifinales tenía ya garantizados once millones por diferentes partidas, sin tener en cuenta aún los conceptos de taquillas y abonos, sobre todo con la espectacular afluencia del público para el choque de ida ante el Jagiellonia.

Los once millones anteriores lo había conseguido el Betis al cobrar 180.000 por disputar la previa, 3,17 millones por alcanzar la fase de liga y 1,33 por los puntos obtenidos (tres victorias a 400.000 euros cada una más un empate a 133.000). Luego le añadió 910.000 por acabar decimoquinto. Al jugar el play off se benefició de un premio de 200.000 y al eliminar al KAA Gent le añadió un millón. Superar al Vitoria de Guimaraes le reportó 1,3 millones.

Dejar fuera al Jagiellonia supone para las arcas béticas 2,5 millones más. Ya si llega a la final tendrá cuatro millones de añadido y si la gana, tres. Así, puede obtener el Betis hasta 20.250.000 euros por su participación en esta competición en cuanto a los premios deportivos que concede la UEFA.

Además de todo esto el Betis ganará alrededor de 2,12 millones por market pool (derechos de TV) y su coeficiente UEFA de los últimos cinco años, además de 740.000 euros por su coeficiente UEFA de los diez últimos años. Cabe recordar que el pasado curso, por su participación en la Europa League y la Conference, el Betis sumó 13.900.000 euros mientras que en la 2022-23 los ingresos fueron de 18,9 millones en la Europa League y en la 2021-22, 17,6 millones, en ambas ocasiones por caer en octavos de final.

En su día, Ramón Alarcón señalaba que este objetivo era real. «No es tanto que el club sea optimista y quiera mandar el mensaje de que podemos alcanzar las semifinales, sino que eso se hace como una normativa de LaLiga, en la cual ellos por índice de probabilidad te determinan qué puesto creen que van a alcanzar en base a tu histórico, a los coeficientes que tienen. Así, si yo presupuesto que voy a ganar la Conference me hubieran dicho que no. Si yo presupuesto que voy a ir el año que viene a Champions, pues a lo mejor me dicen que no. Entonces, simplemente LaLiga te da unos presupuestos en función de lo que es la estadística marca. En Conference, la estadística marca que por el nivel de los equipos. LaLiga ha determinado que tenemos esa cuantía. Ya digo, pero si te quedas antes, las cuantías económicas no son significativas. Si vas a perder 2, 3, 4 millones de euros, que no digo que no sea poco dinero, pero no estamos hablando de un drama«, comentaba.

