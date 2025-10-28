Suscríbete a
El Betis cumple la premisa de Pellegrini: sus partidos son los que tienen más tiempo efectivo

El equipo verdiblanco encabeza esa clasificación por delante del Celta y del Oviedo

Isco da un paso más en la recuperación de su lesión

Samuel Silva

Casi dos meses después, el Betis volvió a caer derrotado en LaLiga, en un partido que se le comenzó a escapar demasiado pronto con ese gol de Giuliano Simeone. Con todo, los de Manuel Pellegrini elevaron la intensidad para buscar una reacción e incluso ... en la segunda parte se adueñaron de la pelota, aunque no pudieron superar a Oblak en las contadas ocasiones que dispusieron.

