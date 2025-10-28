El Betis cumple la premisa de Pellegrini: sus partidos son los que tienen más tiempo efectivo

Casi dos meses después, el Betis volvió a caer derrotado en LaLiga, en un partido que se le comenzó a escapar demasiado pronto con ese gol de Giuliano Simeone. Con todo, los de Manuel Pellegrini elevaron la intensidad para buscar una reacción e incluso ... en la segunda parte se adueñaron de la pelota, aunque no pudieron superar a Oblak en las contadas ocasiones que dispusieron.

El equipo verdiblanco mantuvo su habitual patrón de juego, lo que llevó a un partido abierto y agradable para el espectador. Los datos también avalan esa propuesta que impone Pellegrini y que convierten a los partidos en los que actúa el equipo verdiblanco los que más tiempo de juego efectivo acumulan de toda LaLiga, en una clara coincidencia con el mensaje que propugna el entrenador chileno.

«Villarreal y Betis se dedican a jugar al fútbol y a llegar a la portería contraria, no a sacar resultados a como dé lugar», apuntó el preparador verdiblanco hace una semana después de la igualada en el Estadio de la Cerámica, con un mensaje que ya ha utilizado en otras ocasiones para realzar a esos equipos que buscan la victoria a través del balón y sin cortar en exceso el juego.

58:30 - El @RealBetis es el equipo de @LaLiga cuyos partidos promedian más tiempo efectivo (58:30), mientras que los del @GetafeCF son los que promedian menos (49:27). Octubre. pic.twitter.com/LvLZEKITl5 — OptaJose (@OptaJose) October 28, 2025

Como señalan los datos de Opta, los partidos del Betis son los que más tiempo efectivo tienen en LaLiga (58:30), por delante de equipos como el Celta (58:19), Oviedo (57:53) o Girona (57:38). En la cola de esa curiosa clasificación se encuentran el Getafe (49:27), el Alavés (50:44) y el Sevilla (51:23). Con respecto a esta última jornada del campeonato liguero, el encuentro entre el Betis y el Atlético de Madrid fue el segundo con más tiempo efectivo (58:55), sólo superado por el Mallorca-Levante (59:17).