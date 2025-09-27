Bellerín, única novedad en la lista del Betis para recibir a Osasuna

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, ha ofrecido la lista de convocados del conjunto verdiblanco para medirse este domingo a partir de las 21.00 a Osasuna en el estadio de la Cartuja en el encuentro correspondiente a la séptima jornada de LaLiga EA Sports. El preparador chileno recupera a Bellerín y no puede contar con cuatro lesionados: Isco, Deossa, Bartra y Llorente. Tampoco puede estar el canterano Pablo García, citado por la selección española sub 20 para la disputa en Chile del Mundial de la categoría.

Se trata del tercer encuentro consecutivo del Betis en su recién estrenado feudo cartujano que le sirve a los verdiblancos para hacerse de forma total con sus dimensiones y sentirlo como casa tras haber disputado este curso en este escenario duelos ante Alavés, Athletic, Real Sociedad y Nottingham Forest.

De esta forma, los convocados para el Betis - Osasuna son los siguientes: Pau López, Álvaro Valles, Adrián, Bellerín, Ortiz, Natan, Valentín, Ricardo, Junior, Altimira, Amrabat, Marc Roca, Aitor, Fornals, Antony, Lo Celso, Abde, Riquelme, Chimy Ávila, Bakambu y Cucho Hernández.

En esta ocasión Pellegrini no ha llamado a ningún jugador del Betis Deportivo, que disputará esta noche su encuentro liguero en Primera RFEF ante el Marbella. En días anteriores sí estuvieron con los mayores jugadores como Félix o Morante (en la lista ante el Nottingham) o en los últimos entrenamientos Yan Koré, que es baja por sanción al ser expulsado en la anterior jornada.

Más temas:

Betis

Pellegrini