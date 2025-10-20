El Betis contará con el apoyo de más de 450 aficionados en Bélgica

El Real Betis contará con el apoyo de más de 450 aficionados que retiraron su entrada en la zona de la afición visitante para el duelo correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Europa League que le medirá ... al KRC Genk este jueves a partir de las 18.45 en Bélgica. Será el primer desplazamiento para los seguidores verdiblancos después de tener que cumplir en el choque contra el Ludogorets la sanción impuesta por la UEFA por los incidentes acaecidos en el duelo de vuelta ante la Fiorentina de la temporada pasada en la Conference.

El club verdiblanco había puesto a disposición de sus socios y peñistas 1.140 localidades de grada visitante con un precio de 14 euros para menores de 18 años y 20 para adultos, con un reparto previsto de 912 para socios (la mitad por antigüedad y la otra mitad por sorteo) y 260 para peñas. El estadio tiene una capacidad de más de 21.000 espectadores.

Sin embargo, no se han agotado estas entradas y finalmente serán unos 450 los béticos que estarán en las gradas del Genk Arena para ver el encuentro en directo. Cabe recordar que a los verdiblancos les restará jugar en esta fase fuera de casa tras este encuentro los duelos contra el Dinamo de Zagreb (Croacia) el 11 de diciembre y ante el Paok en Salónica (Grecia) el 22 de enero.

El Betis ha visitado Bélgica en tiempos recientes con sus enfrentamientos en el play off de la Conference League ante el KAA Gent con triunfo por 0-3 (Antony, Bakambu y Altimira) y contra el Anderlecht en la Champions 2005-06 con el 0-1 de Ricardo Oliveira.