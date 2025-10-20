Suscríbete a
El Betis contará con el apoyo de más de 450 aficionados en Bélgica

Los socios verdiblancos no agotaron el cupo de entradas visitantes disponibles para el tercer encuentro de la fase de liga de la Europa League, el primero en el que habrá béticos en la gradas

Dos victorias del Betis en sus dos visitas a Bélgica

Los aficionados del Betis, en uno de los partidos ante la Fiorentina de la temporada pasada en la Conference
Los aficionados del Betis, en uno de los partidos ante la Fiorentina de la temporada pasada en la Conference reuters
Mateo González

El Real Betis contará con el apoyo de más de 450 aficionados que retiraron su entrada en la zona de la afición visitante para el duelo correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Europa League que le medirá ... al KRC Genk este jueves a partir de las 18.45 en Bélgica. Será el primer desplazamiento para los seguidores verdiblancos después de tener que cumplir en el choque contra el Ludogorets la sanción impuesta por la UEFA por los incidentes acaecidos en el duelo de vuelta ante la Fiorentina de la temporada pasada en la Conference.

