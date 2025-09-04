Suscríbete a
+Palmera

El Betis consigue encajar el coste de Antony tras una negociación de 100 días

El club pagará este primer año, entre salario y amortización, menos de diez millones, nunca siendo superior a once anualmente en el global de las cinco temporadas firmadas

Antony recibe el cariño de sus compañeros en su vuelta a los entrenamientos con el Betis

Antony, en su primer entrenamiento de la segunda etapa como jugador verdiblanco
Antony, en su primer entrenamiento de la segunda etapa como jugador verdiblanco manuel olmedo
Alberto Fernández

Alberto Fernández

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Mañana se cumplen 100 días del último partido del Betis la pasada temporada, con el recuerdo de la disputa de toda una final de la Conference League frente al Chelsea. Se trataba de la despedida del curso del conjunto verdiblanco y ... de quien había sido una de sus estrellas en un tramo final de temporada para enmarcar. Antony se marchaba con una honda pena en su corazón y la voluntad de regresar a Sevilla, pese a los mil impedimentos que ya sabía que pondría el Manchester United. Tantos que el fichaje se firmó tres meses después de su adiós, en el límite del mercado, con un esfuerzo tremendo por las tres partes: la apuesta económica del Betis por encima de sus posibilidades o de lo deseable para un solo futbolista; la del jugador, ganando menos dinero de lo que percibía en Inglaterra o el que le ofrecían en Alemania (Bayern); y la conciencia del propio United de dejar salir a un hombre que le había costado 100 millones, pero cuyo rendimiento nunca estuvo cerca del esperado. Su salida no se podía dilatar más tiempo. Antony hizo realidad aquella verdad del fútbol de que el jugador juega donde quiere. Así es. Así será, por lo menos, hasta 2030. Cinco años firmados por 22 millones más cuatro por objetivos, una cifra que no se ajusta a su valoración en el mercado. Un negocio, a todas luces, redondo para el Betis.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app