El Betis ya conoce el horario del partido de Copa del Rey contra el Torrent

El conjunto verdiblanco disputará la segunda ronda del torneo del K.O. el miércoles 3 de diciembre a las 21.00 horas

Horarios de la segunda ronda de la Copa del Rey 25-26
Horarios de la segunda ronda de la Copa del Rey 25-26 RFEF

Fede Tozzo

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) acaba de hacer públicos los horarios de los encuentros correspondientes a la segunda ronda de la Copa del Rey 25-26. El Real Betis jugará contra el Torrent valenciano el miércoles 3 de ... diciembre a las 21.00 horas.

