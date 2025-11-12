El Betis ya conoce el horario del partido de Copa del Rey contra el Torrent

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) acaba de hacer públicos los horarios de los encuentros correspondientes a la segunda ronda de la Copa del Rey 25-26. El Real Betis jugará contra el Torrent valenciano el miércoles 3 de ... diciembre a las 21.00 horas.

Lo único que falta por conocer es dónde se disputará dicho encuentro, dado que el club de la Comunidad Valenciana está realizando una serie de obras en su estadio, el Municipal San Gregorio. De hecho, el conjunto taronja tiene previsto disputar sus próximos partidos en el estadio Miguel Monleón de Picassent, un municipio que se encuentra a menos de diez kilómetros de Torrent.

Sin ir más lejos, el Torrent espera poder jugar ya este fin de semana en Picassent para recibir al Atlético Baleares en la la jornada 11 del grupo III de la 2ª RFEF. Mientras en la Copa todo son alegrías para los valencianos, en la competición liguera no están atravesando una buena racha.

En la actualidad, ocupan el último puesto de su liga con siete puntos, con un balance de una victoria, cuatro empates y cinco derrotas. En las últimas horas, el Torrent ha contratado a Toni Seligrat como su nuevo entrenador con la intención de intentar reconducir la situación y evitar el descenso a 3ª RFEF.