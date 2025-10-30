Suscríbete a
El Betis confirma la lesión de Junior Firpo

Los servicios médicos del club heliopolitano han confirmado que sufre una lesión en el tercio proximal de su isquiotibial derecho

Junior, duda para el Betis - Mallorca

Candela Vázquez

El Betis ha confirmado este jueves que Junior Firpo está lesionado y será baja para los próximos encuentros. El jugador presentó unas molestias tras el encuentro frente al Atlético de Madrid y los servicios médicos del club heliopolitano han confirmado que sufre una ... lesión en el tercio proximal de su isquiotibial derecho.

