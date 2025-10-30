El Betis confirma la lesión de Junior Firpo

El Betis ha confirmado este jueves que Junior Firpo está lesionado y será baja para los próximos encuentros. El jugador presentó unas molestias tras el encuentro frente al Atlético de Madrid y los servicios médicos del club heliopolitano han confirmado que sufre una ... lesión en el tercio proximal de su isquiotibial derecho.

Así mismo, el Betis ha especificado que la vuelta al grupo del jugador dependerá de su evolución. La baja de Junior para la Copa ha provocado que el canterano Bladi sea convocado para este duelo y que se tenga más cuidado del estado de Ricardo pensando en el choque ante el Mallorca dado que los minutos de competición para el suizo siempre son gestionados con prudencia por parte del cuerpo técnico.

🚑 PARTE MÉDICO | Junior Firpo sufre una lesión en el tercio proximal de su isquiotibial derecho 😔🆙



Siempre está la alternativa de Valentín Gómez, que ya fue probado con acierto en esa posición y que ahora sí puede moverse de su sitio habitual tras la recuperación de Bartra y Llorente.