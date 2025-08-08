Betis: Competencia y debate en la portería

El Betis afronta sus últimas horas en Marbella con cuatro porteros en nómina y una competencia abierta para estrenarse como titular en LaLiga ante el Elche, con Pau López y Álvaro Valles como protagonistas. El catalán y el sevillano se han repartido los ... minutos en los últimos amistosos del equipo verdiblanco, dejando a Adrián San Miguel como tercer portero y a Fran Vieites como cuarto y descarte pendiente de una salida. Eso sí, el meta catalán es el único que todavía no aparece inscrito en LaLiga, a la espera de esos movimientos de salida que quiere ejecutar la dirección deportiva para terminar de completar ese proceso que permita a Manuel Pellegrini contar con todos los futbolistas para la primera jornada.

El Betis apostó por una renovación de la portería de cara a la 25-26. Tras la salida de Rui Silva en el pasado mercado invernal, el club verdiblanco apostó por Álvaro Valles con vistas a esta temporada y después del esfuerzo del rinconero, que aguantó un año sin jugar para cumplir su sueño de regresar a Heliópolis. Titular ante el Córdoba y el Sunderland, Valles también disputó casi al completo el partido ante el Como, después del percance sufrido por Pau López a los 30 segundos. El penalti que paró a Assane Diao –que anotó en el posterior rechace–, una buena salida para tapar al hispano-senegalés o su excelente juego con el pie destacaron en su actuación ante el equipo italiano, aunque también dejó dudas en dos goles.

Tras un año en blanco, Valles ha ido adquiriendo minutos en esta pretemporada para ganar en confianza y pelear por un puesto desde el primer día con Pau López, el otro refuerzo del Betis para la portería en este mercado. El catalán regresó al club verdiblanco seis años después, tras solucionar su complicada situación contractual con el Olympique de Marsella y el Toluca y llegar con la carta de libertad. Su experiencia en contextos complejos como la Roma o el propio equipo francés y su conocimiento del Betis fueron los avales para apostar por su contratación, pese a que en el último año apenas contó con participación en el Girona, donde estuvo cedido, o en el equipo mexicano.

Como su incorporación se produjo con la pretemporada ya iniciada, Pau López no disputó su primer partido de preparación hasta el duelo con el Coventry, donde encajó un gol tras un error de Riquelme, y en el que dejó buenas sensaciones. La idea del cuerpo técnico era que Pau disputase el partido ante el Como, con un once muy reconocible, pero el choque con Assane Diao en la acción del penalti lo envió al vestuario antes del primer minuto del encuentro.

De hecho, el meta catalán tampoco se ejercitó ayer con el equipo en la concentración de Marbella. La inflamación en la zona dañada, con ese llamativo chichón en la cabeza, provocó que el cuerpo médico recomendase que no se entrenara por precaución, aunque la previsión es que sí pueda realizarlo esta tarde cuando el equipo bético regrese al trabajo en el penúltimo día de concentración.

Adrián San Miguel, en un entrenamiento del Betis

La idea es que Pau, si la evolución transcurre con normalidad, pudiera jugar mañana ante el Málaga, ya que Pellegrini lo considera una alternativa fiable para comenzar como titular en LaLiga. Eso sí, el catalán aún no aparece como inscrito, como ocurre con otros jugadores de la plantilla verdiblanca, aunque desde el club se transmite tranquilidad sobre este asunto cuando todavía faltan diez días para el duelo ante el Elche.

El tercero en discordia es Adrián San Miguel, que apenas ha disputado 45 minutos en lo que llevamos de pretemporada. El otro sevillano de la portería ha asumido ese rol de liderazgo en el vestuario y, aunque ahora mismo parte con desventaja a la hora de contar con minutos, su constancia en el trabajo diario lo hace estar preparado para cuando se le presente una oportunidad y volver a ganarse un puesto, como ya realizase el pasado año.

Vieites, el descarte

Más relegado en los planes de Pellegrini y del club verdiblanco aparece Fran Vieites, que permanece entrenándose con el equipo, pero que se ha quedado fuera de las últimas convocatorias. El fichaje de Pau López colocó al gallego en la rampa de salida, con lo que ahora el club verdiblanco deberá buscarle acomodo para que libere además una ficha que sí está inscrita en LaLiga. El compromiso que Vieites siempre ha demostrado con la entidad heliopolitana hace que el club deba tener tacto para manejar su situación, ya que sólo le queda un año de contrato y tampoco se le ha puesto una propuesta de renovación encima de la mesa.

Así, a falta de diez días para el primer partido liguero, y en la víspera del último amistoso de la pretemporada, la portería se presenta con una competencia abierta entre Pau López, una vez que se resuelva su inscripción, y Álvaro Valles, los dos elegidos por Pellegrini en los últimos amistosos. Dos viejos conocidos de Heliópolis que han regresado este verano para recuperar protagonismo en LaLiga.