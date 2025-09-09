El Betis comercializará una línea de ropa que se llamará 'Iluminado' en honor a Antony

Ramón Alarcón, CEO del Real Betis, confirmó este martes que el club comercializará una línea de ropa inspirada en el futbolista brasileño Antony y que recibirá el nombre de 'Iluminado' en referencia al tatuaje que el atacante tiene en su garganta y que suele señalarse cuando marca un gol.

El dirigente verdiblanco recordó en el podcast Sevillanía que este paso se puede dar gracias al acuerdo alcanzado hace algunos meses con la marca deportiva Hummel y a través del cual el Betis ahora es capaz de «adentrarse en la industria textil, desde la elección de la materia prima hasta la producción final, con el objetivo de aumentar la variedad de prendas oficiales y lanzar nuevas colecciones propias de moda» tal y como anunciaba el club entonces. «Vamos a hacerle partícipe a él con una serie de royalties y eso le ha convencido de que no sólo tendrá ingresos por su salario deportivo, sino que también por la parte de merchandising», comentaba Alarcón.

El fichaje de Antony asegura el CEO verdiblanco que«ha sido el fichaje más difícil que hemos hecho». «En otros casos ha habido negociaciones muy duras como con Deossa, pero al final no había la presión de todos los béticos. A mí, a mi mujer, a mis amigos... a todos nos preguntaban cuándo venía Antony. Ángel (Haro) y José Miguel (López Catalán ) nos ayudaron mucho a mí y a Manu (Fajardo) a mantener la postura, porque era una postura complicada. Volverse de Manchester sin el jugador habría censurado la puntuación que soléis ponernos desde la prensa deportiva», explicaba.

