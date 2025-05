Betis - Chelsea, las notas de los jugadores: hasta que dieron las piernas

El Betis se enfrentó este miércoles al Chelsea en la final de la Conference League. Analizamos aquí las actuaciones individuales de los futbolistas del equipo de Manuel Pellegrini: ... Así jugaron... ADRIÁN SUSPENSO Más Betis en sus guantes que fútbol. No transmite la tranquilidad necesaria para este tipo de partidos y pudo hacer algo más en el gol de Enzo Fernández. Luego, poco más que hacer... SABALY APROBADO Madueke se fue tras el partido a la comisaría de Breslavia a poner una denuncia por acoso al defensor del Betis. De más a menos acabó cometiendo el error previo al 1-3. BARTRA APROBADO Fuerte, rápido, guapo... El novio del Betis. No sólo puso corazón, también fútbol empujando hacia adelante a los suyos mientras tuvo fuerzas. NATAN APROBADO Anticipación y despliegue físico durante el primer tiempo. En el segundo salió mal parado ante las oleadas del rival RICARDO RODRÍGUEZ APROBADO Su final duró 45 minutos. Suficientes como para dejar que Cole Palmer pasase más calor que frío. Después, el partido se convirtió en otra cosa. CARDOSO SUSPENSO En sus botas estuvo un 2-0 que podría haber cambiado por completo el partido. No pudo sostener al equipo en la segunda mitad. Sobrepasado. FORNALS APROBADO Tras una buena primera mitad de desgaste, se fue apagando al son del equipo ante la apabullante presencia del Chelsea. ISCO BIEN Vio a Abde con su prismático para abrir el partido. Puso calidad y alma cuando no quedaban ni fuerzas ni argumentos frente al rival. ABDE NOTABLE ¿Quién lo iba a decir que los goles clave de la Conference League iban a llevar su nombre? Una lástima que no pudiese jugar el partido completo. Estaba siendo una pesadilla para la defensa del Chelsea. ANTONY SUSPENSO Antonio se quedó en Triana y a Breslavia fue el de antes de llegar a Heliópolis. Se esperaba mucho más del brasileño en un día 'señalaíto'. BAKAMBU SUSPENSO A años luz del que ayudó al equipo a llegar hasta aquí. Ni cuando el Betis llegaba con facilidad tuvo presencia ni cuando el equipo sufría supo o pudo poner remedio. PERRAUD SUSPENSO Palmer despertó cuando Pellegrini lo introdujo en el terreno de juego. JESÚS RODRÍGUEZ SUSPENSO Tenía que poner piernas y Palmer le ganó fácil en el gol de Jackson. AITOR RUIBAL SIN CALIFICAR Acaba la temporada como la empezó: siendo el recurso de emergencia en la delantera. LO CELSO SIN CALIFICAR Sin espacio ni argumentos suficientes. ALTIMIRA SIN CALIFICAR Sin tiempo para poder evitar que se agrandara la herida. PELLEGRINI APROBADO No pudo ponerle el broche a otra temporada para el recuerdo. El equipo compitió hasta que le dieron las piernas

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión