Betis - Chelsea, final de la Conference League: horario y dónde ver en TV y online

El Real Betis buscará este miércoles, 28 de mayo, su primer título europeo en la final de la UEFA Conference League que lo medirá con el Chelsea en el Estadio Municipal de Breslavia (Stadion Wroclaw), en Polonia, con capacidad para unos 45.000 espectadores. Del arbitraje de este definitivo partido se encargará el bosnio Irfan Peljto con el francés Jerome Brisard en el VAR. Te contamos a continuación todos los detalles del encuentro y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Betis - Chelsea: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El partido entre el conjunto verdiblanco y el 'blue' será retransmitido por Movistar Plus + (dial 7 de Movistar); Movistar Liga de Campeones (dial 60 en Movistar y 115 en Orange); Movistar Liga de Campeones UHD (dial 441 en Movistar y 115 en Orange); y LaLiga TV Bar (dial 300 de Movistar en los establecimientos). También podrá verse en la pantalla de 360 grados que el Betis ha instalado en el Benito Villamarín tras el acuerdo alcanzado con el operador televisivo.

A qué hora es el Betis - Chelsea: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Betis y el Chelsea se enfrentan este miércoles 28 de mayo a las 21.00 horas en el Estadio Municipal de Breslavia (Stadion Wroclaw).

Cómo seguir el Betis - Chelsea

El encuentro entre el conjunto de Pellegrini y el de Maresca se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con la final de la Conference League 2024-2025.

Todo lo que hay que saber del Betis - Chelsea

El Betis sueña y desea con ponerle el punto final a una gran temporada saboreando la gloria de un título europeo. Tanto en el club como en el vestuario, siempre con el liderazgo de Manuel Pellegrini enarbolando un discurso ambicioso, saben que se encuentran ante una oportunidad única para estrenar el palmarés continental de la entidad. Y no quieren desaprovecharla pese al gran nivel del rival. También lo tiene el Betis, que en LaLiga ha rubricado su clasificación para Europa por quinta temporada consecutiva y superó con ciertas dificultades la fase de grupos de la Conference antes de subir mucho sus prestaciones en las eliminatorias hasta alcanzar la final de Breslavia. En los cruces, siempre jugando la ida en el Benito Villamarín, el Betis se impuso sucesivamente al Gent (0-3, 0-1); el Vitoria de Guimaraes (2-2, 0-4); el Jagiellonia (2-0, 1-1); y la Fiorentina (2-1, 2-2), con un gol de Abde en la prórroga (minuto 97) que ya forma parte de la historia del club.

La expedición verdiblanca ha viajado a Breslavia con todos los futbolistas del plantel, lesionados incluidos, a excepción de Marc Roca, que tendrá que pasar por el quirófano. Se está pendiente del estado físico de Lo Celso, que no se ha ejercitado este lunes, así como de Sabaly y Fran Vieites, meta titular en la competición europea. Los tres podrían ser parte del once inicial si físicamente se encontraran aptos para un encuentro de estas características. No faltarán Isco, que este lunes conocía su convocatoria seis años después por la selección española, ni futbolistas tan capitales en la campaña verdiblanca como Bartra, Natan, Johnny Cardoso, Fornals, Antony y Bakambu, que siendo suplente en LaLiga se ha destapado como el segundo máximo goleador de la Conference League. No podrán jugar la final Cucho ni William Carvalho, al no estar inscritos en la Conference.

Cómo llega el Chelsea

El Chelsea, dirigido por Enzo Maresca, ha disfrutado de menos días de descanso en la previa de la final al haber disputado el domingo la última jornada de la Premier League. Y fue un encuentro muy trascendente, ya que estaba en juego un billete para la Champions League. Se lo quedaron finalmente los 'blues' al imponerse por 0-1 al Nottingham Forest. El Chelsea, con una plantilla de muchos quilates que le ha permitido al técnico italiano dosificar a sus piezas vertebrales en la fase de liga de la Conference, ha finalizado cuarto de su liga con 69 puntos. En el torneo europeo, tras quedar primero de la primera fase, superó en las eliminatorias (siempre con el choque de vuelta en casa) al Copenhague (1-2, 1-0), el Legia de Varsovia (0-3, 1-2) y el Djugarden (1-4, 1-0). El Chelsea tiene las bajas de David Fofana y Kellyman. Con el asterisco de la duda se encuentran Nkunku y el delantero español Guiu. No están inscritos en la Conference Roméo Lavia ni Wesley Fofana.