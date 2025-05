Betis y Chelsea, en directo: última hora de la previa de la final de la Conference League en Breslavia

Miles de aficionados béticos recorren ya las calles de Breslavia, la ciudad polaca donde se disputará la final de la Conference League 2025 que enfrentará a Betis y Chelsea. Desde ABC de Sevilla os contaremos en directo todo lo que suceda durante las horas previas de este partido tan importante para la historia del club verdiblanco.

El objetivo del Betis no es otro que convertirse en el cuarto equipo que levante el trofeo de campeón de la Conference League. Y buscará tal fin en la ciudad polaca de Breslavia, sede designada por la UEFA a inicios de temporada para acoger esta final. Conocida en polaco como «Wrocław», se trata de una localidad histórica situada en el suroeste de Polonia, en la región de Baja Silesia, de la que es capital. Con una población de más de 660.000 habitantes, es la tercera urbe más grande del país y un importante centro cultural y académico. Su historia se remonta a más de mil años, habiendo sido parte de diversos reinos y naciones, incluyendo Polonia, Bohemia, Hungría, Austria y Prusia, antes de convertirse en parte de Polonia nuevamente en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial.

Aunque Polonia forma parte de la Unión Europea desde 2004, este país no ha adoptado el euro como moneda oficial. Por lo tanto, no es posible pagar con euros de forma habitual en Breslavia. Algunos hoteles, aeropuertos o grandes comercios pueden aceptar euros en casos puntuales, pero lo más recomendable es llevar zlotys, la moneda local, para evitar problemas. Con lo cual, tanto los aficionados del Betis como los del Chelsea deberán tener en cuenta este detalle y cambiar sus euros o libras esterlinas antes de viajar o al llegar a la ciudad.

El Chelsea llega a esta final de la Conference ante el Chelsea después de haber certificado su pase a la Champions de la próxima temporada, con su victoria por 0-1 al Nottingham Forest en la última jornada de la Premier League. En el campeonato liguero, el conjunto de Stamford Bridge ha finalizado en una cuarta posición (69 puntos), con un bagaje de 20 victorias, nueve empates y nueve derrotas. Asimismo, Maresca llega con varias bajas a este enfrentamiento. Por una parte, quedan descartados los jugadores que no están inscritos, como son Roméo Lavia y Wesley Fofana, quien además está lesionado. Tampoco podrá contar el técnico italiano con Mykhaylo Mudryk, ya que el ucraniano está suspendido provisionalmente por dopaje tras haber dado positivo en un control de la FA. Por otra parte, además de Fofana, en la enfermería 'blue' se encuentran otros jugadores como el centrocampista Omari Kellyman o los delanteros David Datro Fofana y Christopher Nkunku.

Enzo Maresca dispone en su plantel de una serie de jugadores importantes, que además cuentan con un alto valor de mercado. En la zona de ataque es donde se concentra la mayor parte del poderío del Chelsea, con nombres como Cole Palmer, Moisés Caicedo, Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, Marc Guiu, Enzo Fernández, Jadon Sancho, Pedro Neto y Noni Madueke. A nivel defensivo, el jugador más valioso del Chelsea no es otro que Levi Colwill, aunque igualmente destacan otros como Benoît Badiashile, Malo Gusto o Reece James, el capitán. Otra de las figuras destacadas de la defensa del Chelsea es Marc Cucurella, uno de los españoles que configuran el plantel que dirige Maresca, junto al guardameta Robert Sánchez, aunque el preparador 'blue' le ha otorgado la titularidad en el torneo continental a Jörgensen.

'¡Hola!'. En polaco, esta palabra tan universal que sirve para saludar sería 'Cześć'. Este término también se puede utilizar para decir adiós, aunque la expresión más concreta para este caso concreto sería 'Do widzenia'. Otras dos expresiones que los béticos también deberían aprender serían 'Ile to kosztuje?', que significa '¿Cuánto cuesta?', y 'Dziękuję', el equivalente a 'Gracias' en polaco. Si hay una palabra que los béticos desplazados hasta Breslavia tienen que conocer sí o sí es 'Piwo', que significa 'cerveza' en polaco. A la hora de pedir una en cualquier bar o restaurante, la expresión completa sería 'Chcę piwo', que significa 'Quiero una cerveza'. En caso de que cualquier aficionado bético utilice esta frase en repetidas ocasiones, también debería conocer otra expresión que seguramente necesitará: 'Gdzie jest łazienka?'. Esta frase en polaco significa '¿Dónde está el baño?'.

El Betis y el Chelsea se enfrentan este miércoles 28 de mayo a las 21.00 horas en el Estadio Municipal de Breslavia (Stadion Wroclaw). Este partido será retransmitido por Movistar Plus + (dial 7 de Movistar); Movistar Liga de Campeones (dial 60 en Movistar y 115 en Orange); Movistar Liga de Campeones UHD (dial 441 en Movistar y 115 en Orange); y LaLiga TV Bar (dial 300 de Movistar en los establecimientos). También podrá verse en la pantalla de 360 grados que el Betis ha instalado en el Benito Villamarín tras el acuerdo alcanzado con el operador televisivo. Además, el encuentro se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con la final de la Conference League 2024-2025.

A primera hora de la mañana de este martes, sólo Manuel Pellegrini sabía quién sería el portero titular de la gran final de la Conference League ante el Chelsea que se disputará este miércoles por la noche en el corazón de Polonia, que va latiendo en verdiblanco al menos en la previa por la mayoría contrastada. Sin embargo, a la vista de la máxima expectación suscitada por el gran interrogante del duelo, que sin duda es quién ocupará la portería verdiblanca, el preparador chileno ha querido departir con los dos guardametas a título individual para hacerles llegar antes que a nadie qué cancerbero será quien tenga la responsabilidad de defender el arco verdiblanco en la primera final continental de su historia. Así que Adrián y Vieites ya saben quién estará mañana en la portería, un secreto que todavía no ha trascendido porque Pellegrini ha optado por guardarse la carta hasta última hora con el fin de no darle una mínima pista a Maresca en función de lo que pueda ir pasando en tan especial envite.

Supone este encuentro ante el Chelsea el quinto que los heliopolitanos disputen ante este rival, que a su vez es uno de los tres equipos de Inglaterra a los que se ha medido a lo largo de su historia en partido oficial. Y es que el Betis se ha medido ya a los londinenses en cuatro ocasiones, contando con un bagaje de una victoria y tres derrotas. Otro equipo inglés al que se ha enfrentado el Betis es el Liverpool, con motivo de la fase de grupos de la Champions 2004-05. Y hace no mucho que el Betis se vio las caras ante el Manchester United, conjunto con el que fuer emparejado en los octavos de final de la Europa League 2022-23.

Todos los caminos llevaban a Breslavia, pero eso sólo podía escribirse tras el pitido final de Florencia. Fue entonces y sólo entonces cuando el Betis empezó a creerse que había comprado uno de los dos boletos disponibles para ganar la Conference. Con lo que los verdiblancos no contaban es que el álbum de mejores jugadas y goles marcados, por no hablar de los errores y las tristezas —que también las hubo—, iba a incluir una serie de momentos ya descritos para la historia. Lo que pase frente al respetado pero nunca temido Chelsea determinará si el cuadro bético queda para la posteridad con la consecución del primer título europeo de su historia, o bien las estampas que abajo se dibujan quedan finalmente contadas para esa otra historia de los infortunios.

Manu Fajardo se confiesa como un bético más en Breslavia. La primera final europea del club coincide en su primera temporada como director deportivo y lo cierto es que nada es por casualidad. El gran desempeño de la comisión deportiva al completo que él mismo integra es sobresaliente y de ahí que el Betis vaya a jugarse una Conference contra el Chelsea esta noche de miércoles en Breslavia, Polonia. Advertía en ese sentido Fajardo que como suele hacer de un tiempo a esta parte, no podrá contenerse en la grada y tendrá que bajar para ver el duelo en el campo debido al estado de inquietud con el que vive estos encuentros: «No cabe duda, intento huir de esos formalismos de protocolo, porque antes está el máximo respeto a la otra entidad, al otro club, y hay momentos que no me puedo controlar y esta noche no será diferente», incidía.

