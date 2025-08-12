El Betis se centra en la salida de Vieites para inscribir a Pau López

El Betis quiere llegar a un acuerdo para la salida de Fran Vieites de cara a inscribir a Pau López para que pueda jugar en el arranque liguero del próximo 18 de agosto ante el Elche en el estadio Martínez Valero. El club verdiblanco ha acelerado en los últimos días la marcha de los descartes para esta temporada como Romain Perraud, Borja Iglesias y Nobel Mendy, así como la cesión de Gonzalo Petit al Mirandés, pero en la posición específica de portero pretende mover ficha con Vieites dado que actualmente tiene inscritos al gallego, Adrián y Álvaro Valles. LaLiga reserva tres dorsales en las plantillas para los guardametas (1, 13 y 25) pero en su normativa no está impedido específicamente que se puedan inscribir a cuatro porteros. En Heliópolis esperan acelerar esta gestión estos próximos días marcándose la condición de la salida de Vieites. No se trata de un problema de encaje económico sino que el club no quiere tener a cuatro metas inscritos.

Y es que el guardameta gallego está inscrito de forma automática al formar parte de la plantilla la pasada temporada. Tiene contrato hasta 2026 con los verdiblancos y es considerado el cuarto meta del plantel ante la continuidad de Adrián y la llegada este verano de Álvaro Valles y Pau López. No ha sido empleado por Manuel Pellegrini en los amistosos de pretemporada, más allá de 45 minutos ante el Farense, y las propuestas que han ido llegando para hacerse con sus servicios son de bajo coste o directamente solicitando la carta de libertad. En ese sentido el Betis quiere apurar para conseguir un ingreso por un portero que considera un activo para la entidad después de haber dado buen rendimiento en las dos campañas en las que ha estado participando en el primer equipo. Y si no es una cantidad económica, al menos retener un porcentaje de sus derechos previendo una futura venta.

Esa es la idea del Betis con el meta, de 26 años. Algunos clubes de España y del extranjero están pendientes de la situación de Vieites considerando interesante sus condiciones en estos momentos. En enero tuvo el club verdiblanco propuestas considerables de Inglaterra para poder traspasar al gallego pero la imposibilidad de incorporar de forma anticipada a Valles ante la negativa de Las Palmas frenó esta opción. Luego Vieites jugó todos los cruces de la Conference contribuyendo a que el Betis llegara a la final, que no jugó por decisión técnica de Pellegrini. Sus números en la pasada pretemporada y durante la campaña 2024-25 son buenos, incluso mejores en rendimiento que algunos de los tres porteros que ahora sí defenderán la meta bética este curso.

Ahora se presenta una decisión clave a tomar por las partes, que tienen buena relación, durante esta semana de cara a permitir que Pellegrini pueda contar con Pau López como jugador inscrito para el arranque liguero. Vieites aguarda que se solucione su marcha como se ha producido con otros compañeros que ya se han ido del Betis de forma consensuada. En caso de no haber acuerdo en el club verdiblanco tendrán que decidir si agotan una de las fichas inscribiendo a Pau López con el riesgo de tener a cuatro porteros hasta el final del mercado con lo que ello puede implicar para darle entrada a más jugadores de campo del plantel.

En estos momentos el Betis tiene inscritos en LaLiga a diecisiete futbolistas. Son tres porteros Álvaro Valles, Fran Vieites y Adrián; cuatro defensas como Bartra, Bellerín, Llorente y Natan; Isco, Fornals, Lo Celso, Altimira, Marc Roca y Riquelme, que son seis centrocampistas; y Aitor, Bakambu, Chimy Ávila y Abde como cuatro delanteros. De ellos no podrán actuar en la primera jornada Llorente, Isco, Marc Roca y Abde. Ese listado será transformado esta semana para darle entrada a jugadores como Junior, Valentín Gómez, Ricardo, Deossa y Cucho Hernández. Está por ver si Iker Losada y se buscará hueco para los tres fichajes que al menos deben llegar (pivote, extremo derecho y delantero). Pablo García y Ángel Ortiz tienen ficha del filial y podrán actuar sin problemas con el primer equipo, como Mawuli y Dani Pérez, si Pellegrini lo estima oportuno.

