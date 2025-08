El Betis se centra ahora en el pivote y en las salidas

El Betis ya ha completado ocho incorporaciones para la temporada 2025-26 y es uno de los equipos que ha animado de manera más evidente este mercado. No se trata de una revolución en la plantilla verdiblanca pero la idea sí es completar los ... movimientos estivales con más de una decena de fichajes dado que al menos restan tres fijos: un pivote, un extremo (Antony) y un nueve. Pero en este momento la entidad quiere frenarse un poco en esta vorágine de contrataciones y después de realizar el esfuerzo por Deossa va a pausar el capítulo de altas para tratar de solventar el atasco en las salidas con varios nombres propios: Fran Vieites, Perraud, Iker Losada, Chimy Ávila y Borja Iglesias.

A esta fase se llega con el convencimiento por parte del club de que la plantilla ya conformada puede competir en las manos de Manuel Pellegrini en el arranque liguero y que las operaciones que restan para completar el grupo pueden esperar, por estrategia de mercado, a cuando avance agosto e, incluso, los días más cercanos al cierre. Seguramente lo que llegue antes sea un pivote defensivo y la idea inicial del Betis es que tenga la condición de cedido o bajo coste y que garantice progresión desde una edad joven. Tiene el técnico chileno la portería bien cubierta, dos hombres por posición en cada lugar del campo y diferentes alternativas de garantías dado que si lo que se busca es un pivote posicional, un extremo diestro y un nueve en la plantilla hay ahora hombres que pueden cumplir esa función como Altimira, Marc Roca (lesionado) o Mawuli para el primero; Fornals, Aitor o Lo Celso para el segundo; y Cucho Hernández o Bakambu, para el tercero. En todo caso se plantea mejorar en cada uno de esos puestos para dar el salto en los objetivos hacia fases finales de Copa y Europa League y la zona Champions en LaLiga.

Además, los ocho fichajes que ha realizado el Betis han llegado a tiempo, en posiciones que necesitaban ser cubiertas y con objetivos claros en cada incorporación, todas menores de 28 años a excepción de Pau López y Álvaro Valles. Junior, Valentín Gómez y Natan completan la defensa, Deossa y Riquelme refuerzan la medular y Petit es una apuesta de futuro para la delantera. El mercado también ha tenido en cuenta que el Betis ha ingresado mucho por las ventas de Johnny Cardoso y Jesús Rodríguez y eso ha pesado en algunas negociaciones, que el club ha buscado concretar a la baja. Ahora se quiere ir con paciencia dado que no hay tanta urgencia.

Lo que se pretende en primer lugar es un pivote cuyo coste no sea elevado o llegue cedido y que tenga un perfil joven que pueda desarrollarse en Heliópolis. Cabe recordar que en esa posición hoy en día está Altimira pero la salida de Cardoso obliga a una incorporación ahí. Marc Roca se encuentra lesionado, Deossa llega para suplir a William Carvalho y Fornals y Lo Celso son más ofensivos. Mawuli es una opción del filial pero no tiene visos de quedarse con los mayores tras el verano.

Con Antony la paciencia será clave y con el nueve el club sostiene su apuesta por Mateo Joseph, que sigue la estrategia que el Betis ha marcado con sus fichajes más complicados, como los dos anteriores, y presiona a su club pidiendo marcharse. La operación debe concretarse cuando avance más el mercado dado que las posiciones son lejanas en la cuestión económica entre clubes.

Para que todos estos lleguen es necesario que se produzcan salidas. Fran Vieites aguarda noticias en Inglaterra mientras no está convocado para jugar los amistosos. Al acabar contrato en 2026 parece improbable que pueda generar un traspaso sabiendo todo el mercado que el Betis tiene cuatro porteros con las llegadas de Álvaro Valles, Pau López y Adrián. El gallego no renovará y todo apunta a una salida a bajo coste o gratis. Perraud no fue citado ante el Coventry dado que está negociando con tres pretendientes destacados como el Hoffenheim, PSV y Lille. Mientras, Borja Iglesias sólo espera el acuerdo con el Celta, que sigue poniendo poco dinero encima de la mesa. Iker Losada espera una cesión con muchos pretendientes en Primera y Chimy Ávila tiene mercado pero también el deseo del jugador es aprovechar sus oportunidades y no es una salida fácil.