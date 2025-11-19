El Betis busca repetir fórmula: un delantero que quiera revalorizarse

El Betis afronta el mercado de enero 2026 con la idea de reforzar su delantera. Quiere un atacante con un perfil muy concreto que sirva para competir con Cucho Hernández y Bakambu en la segunda parte de la temporada. En Heliópolis indican que ... el límite de gasto está copado y que hay pocos recursos para invertir, que todo va a depender de las salidas, pero la dirección deportiva hace su trabajo buscando entre los mejores candidatos que encajen en los parámetros verdiblancos. En este sentido se ha peinado la disponibilidad de jugadores que quieran ir al Mundial y tengan necesidad de minutos y se presume de la fórmula que resulta ya un sello en las plantillas de Manuel Pellegrini: futbolistas de nivel que anden por un momento complejo y necesiten revalorizarse.

Ocurrió en las últimas campañas con Ayoze, Isco o Antony y el Betis quiere persistir en esta idea. Proyectar en el mercado que es un destino ideal para recuperar el mejor nivel en la carrera deportiva de jugadores de calidad que no estén encontrando su espacio en los clubes en los que militen actualmente. Ha sabido el club heliopolitano revitalizar a estos protagonistas y sacarles el mejor rendimiento con un entorno adecuado y un entrenador que valora sus características. Ahora, a las puertas de un Mundial, resulta ser el Betis un imán para este tipo de futbolistas que se estén jugando un puesto entre los seleccionados con su país y no lo encuentren en los clubes con los que tienen contrato ya sea por alta competencia, volver de una lesión, discrepancias con el entrenador o situaciones de contrato.

De esta forma, el Betis quiere encontrar a un jugador que actúe de delantero centro y que pueda subir el nivel competitivo en la rotación ya que ahora mismo Cucho Hernández está muy distanciado de Bakambu en sus prestaciones, ya que en LaLiga el colombiano es indiscutible y el africano sólo tiene espacio en la Europa League y en la Copa del Rey. El congoleño está en el camino de clasificarse con su selección para el Mundial, ya que participará en marzo con la República Democrática del Congo en el torneo de repesca de la FIFA, pero al concluir su contrato el próximo 30 de junio se espera cualquier tipo de escenario con él: que siga en el plantel a pesar de que llegue otro nueve que le reste protagonismo o salir hacia un club que le garantice más minutos ante esta tesitura y dejando alguna cantidad en la caja para compensar la amortización, además de liberar ficha. Las otras opciones en la plantilla en estos momentos para actuar en punta son Chimy Ávila, que apunta a ser una de las salidas seguras, y Pablo García, más allá de poder jugar con Lo Celso o Isco como falso nueve o Aitor de recurso si no hay más.

Jugadores como Ayoze, Isco o Antony, que llegaron en un mal momento deportivo, relanzaron sus carreras jugando con el Betis

La marcha de Bakambu para disputar la Copa de África entre finales de diciembre y primeros de enero supondrá para el Betis un riesgo dado que se quedará solo Cucho Hernández como nueve presumiblemente para los encuentros ante el Rayo, dieciseisavos de final de la Copa del Rey, Getafe y Real Madrid, como mínimo. En este sentido podría pensarse que el club verdiblanco debe tener urgencia para traer a ese delantero que está buscando en el mercado aunque todo va a depender más de la economía que de este calendario y hay que recordar que quitando a Johnny Cardoso, todos los fichajes de enero llegaron durante ese mes y normalmente de forma avanzada o casi al límite, como sucedió con jugadores como Ayoze, Fornals, Bakambu o el propio Cucho.

La intención en Heliópolis es que sea un jugador que esté en activo, descartando a los que se encuentren en paro, y que en edad no supere la treintena. Que esté al alcance a través de una fórmula de una cesión con o sin opción de compra y que tenga hambre competitiva. El Betis ha demostrado ser un club que quiere dar un paso más en sus objetivos y que sirve como trampolín para futbolistas que no pasan por un buen momento. Antony fue el último ejemplo y eso ha calado entre agentes y clubes de la Premier League, como sucedió con la revitalización de Isco que ha pasado de estar sin equipo a jugar en la selección española o Ayoze, que estaba en un segundo plano en Inglaterra y también acabó entrando en los planes de Luis de la Fuente tras su paso por las manos de Pellegrini.

El viaje de Alarcón y Fajardo

En este sentido se han movido tanto Ramón Alarcón como Manu Fajardo, CEO y director deportivo del Betis, respectivamente, con sus desplazamientos recientes a Milán y Lisboa, agitando el mercado en busca de las mejores soluciones para enero pero también sembrando de cara a la próxima temporada. Ese posicionamiento de los responsables verdiblancos tiene sentido a la hora de gestionar la mayor cantidad posible de contactos para tener redes en todas las ligas y encontrar al futbolista ideal que pueda rendir de inmediato cuando llegue a la disciplina heliopolitana. En los últimos tiempos el Betis ha adquirido futbolistas, además de España, desde Inglaterra, Uruguay, Brasil, Argentina, Italia, México, Turquía o Estados Unidos, con lo que se puede ver el amplio abanico de opciones para pescar que tiene esta dirección deportiva.

Un punto que hay que tener en cuenta es que el Betis no cuenta en estos momentos con plazas de extracomunitarios dado que las tres disponibles para cada equipo están copadas con Natan, Antony y Deossa. Ninguno de ellos tiene abierto aún el proceso para la nacionalización dado que no llevan el tiempo suficiente en España y no está previsto que vayan a salir a otros clubes en enero, con lo que no entran dentro del radar bético jugadores que no cumplan con la condición de comunitarios, algo que reduce el espectro de posibilidades.