El Betis busca repetir fórmula: un delantero que quiera revalorizarse

El club verdiblanco se fija como objetivo en enero la incorporación de un atacante a bajo coste que necesite jugar minutos de cara al Mundial

Pellegrini dialoga con Antony en la banda durante el Betis - Olympique Lyonnais de la Europa League
Pellegrini dialoga con Antony en la banda durante el Betis - Olympique Lyonnais de la Europa League efe
Mateo González

El Betis afronta el mercado de enero 2026 con la idea de reforzar su delantera. Quiere un atacante con un perfil muy concreto que sirva para competir con Cucho Hernández y Bakambu en la segunda parte de la temporada. En Heliópolis indican que ... el límite de gasto está copado y que hay pocos recursos para invertir, que todo va a depender de las salidas, pero la dirección deportiva hace su trabajo buscando entre los mejores candidatos que encajen en los parámetros verdiblancos. En este sentido se ha peinado la disponibilidad de jugadores que quieran ir al Mundial y tengan necesidad de minutos y se presume de la fórmula que resulta ya un sello en las plantillas de Manuel Pellegrini: futbolistas de nivel que anden por un momento complejo y necesiten revalorizarse.

