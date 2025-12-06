Betis - Barcelona, las notas de los jugadores: un flan atrás devorado por el aluvión azulgrana

El Real Betis recibió al FC Barcelona en el Estadio de la Cartuja en partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports. Los azulgranas terminaron goleando al cuadro de Pellegrini por 3-5 a pesar de empezar encajando en La Cartuja el primero tanto ... del choque, obra de Antony. Un hat trick de Ferran Torres y otro tanto de Roony voltearon el marcador antes del descanso, aprovechando la debilidad defensiva de los verdiblancos. Lamine pondría el 1-5 de penalti polémico tras el descanso. Los locales sólo pudieron acortar distancias en el tramo final con sendos tantos de Diego Llorente y Cucho, de pena máxima.

Así jugaron ÁLVARO VALLES SUSPENSO Poco intuitivo y lento en las reacciones frente al ciclón del Barça durante la primera mitad. Una buena mano ante Lamine y pare de contar. RUIBAL SUSPENSO Lejos de su mejor nivel. Salió perdedor en caso todos los duelos por su costado. Sin soluciones defensivas ni ofensivas. BARTRA SUSPENSO Uno de los peores partidos que se le recuerdan en el Betis. Ferran lo devoró. Le pitaron un penalti de VAR que no era, transformado por Lamine. NATAN SUSPENSO Contagiado por el descontrol defensivo generalizado de todo el equipo. Tarde y mal en los cortes. Rompió el fuera de juego para habilitar a Roony en su gol. VALENTÍN GÓMEZ SUSPENSO Recordará su primer partido contra el Barça como un terrible dolor de cabeza. Demasiado solo ante Lamine, Koundé y compañía por su flanco. MARC ROCA SUSPENSO Perdido en la zona ancha y sin soluciones ante la presión azulgrana. Tampoco supo cómo auxiliar a una línea defensiva desbordada. ALTIMIRA SUSPENSO Después de su gol y buenos minutos en el derbi, se empequeñeció por completo ante el Barça. No aprovechó la titularidad que le brindó Pellegrini. ANTONY APROBADO Apretó para llegar al partido como fuera e hizo el primer gol llevando la ilusión a la grada. Luego se fue diluyendo, aunque nunca dejó de intentarlo. FORNALS SUSPENSO No anduvo en su versión óptima, algo que acusó el equipo en demasía. Cuando no aparece de verdad, el Betis baja un escalón en su fútbol. ABDE BIEN Percutió siempre por su banda. Hasta el final. De lo mejor del equipo. Estuvo en el origen del primer gol bético y también provocó el penalti del tercero. CUCHO HERNÁNDEZ APROBADO La defensa del Barça se lo puso complicado. Con todo, y sin apenas espacios, se buscó sus oportunidades y anotó desde los once metros. DEOSSA APROBADO Aportó dinamismo y mejoró a sus compañeros que fueron titulares en la medular. LLORENTE BIEN Ayudó a cortar la sangría atrás y además marcó. Una excelente noticia. Lo va a necesitar el equipo. PABLO GARCÍA APROBADO Salió a morder arriba y empujó al Barça a su área. Le anularon un gol. JUNIOR FIRPO SUSPENSO 20 minutos duró en el campo. Lesionado. RICARDO RODRÍGUEZ SIN CALIFICAR El suizo apenas tuvo tiempo. Minutos por la lesión de Junior. PELLEGRINI SUSPENSO No interpretó bien el partido. Su planteamiento vendió demasiado pronto al equipo ante los contragolpes letales del Barça.

