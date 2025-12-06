Suscríbete a
+Palmera
Última hora
Prisión sin fianza para la madre del niño asesinado en Almería y su pareja

Betis - Barcelona, las notas de los jugadores: un flan atrás devorado por el aluvión azulgrana

Así jugaron los hombres de Pellegrini en su duelo de la jornada 15 de LaLiga ante el FC Barcelona en la Cartuja

Once inicial del Betis ante el Barcelona
Once inicial del Betis ante el Barcelona AFP
Orsay

Orsay

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Real Betis recibió al FC Barcelona en el Estadio de la Cartuja en partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports. Los azulgranas terminaron goleando al cuadro de Pellegrini por 3-5 a pesar de empezar encajando en La Cartuja el primero tanto ... del choque, obra de Antony. Un hat trick de Ferran Torres y otro tanto de Roony voltearon el marcador antes del descanso, aprovechando la debilidad defensiva de los verdiblancos. Lamine pondría el 1-5 de penalti polémico tras el descanso. Los locales sólo pudieron acortar distancias en el tramo final con sendos tantos de Diego Llorente y Cucho, de pena máxima.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app