Betis - Atlético de Madrid, las notas de los jugadores: el día más gris del plan y de lo individual

Una pobre versión del Betis ante el muro de Diego Simeone. Un Atlético que supo rentabilizar ese tempranero gol de Giuliano Simeone para hacer el partido que más le gusta. La presión en campo contrario que buscó Pellegrini con Amrabat, Roca y Fornals ... en la medular quedó en nada y los colchoneros ampliaron la ventaja antes del intermedio, tras disfrutar de varias ocasiones de gol al espacio.

La entrada de Lo Celso activó al Betis, pero tampoco estaba la noche para grandes florituras. Si además el larguero evitó el gol de Abde, Oblak se acabaría agigantando para acabar con cualquier posible reacción. Un 0-2 que baja al Betis de la nube, después de quedarse sin marcar tras muchas jornadas seguidas en LaLiga.

Así jugaron los futbolistas del Betis PAU LÓPEZ APROBADO Una buena parada a Nico y poco que hacer en los goles de Giuliano y Baena. Sin trabajo tras el intermedio. BELLERÍN SUSPENSO No tuvo su mejor noche, ya fuera por mala suerte como en el 0-1 o por el pobre balance defensivo del equipo, pero el peligro llegó por su ala. BARTRA APROBADO Buscó la anticipación y defender muy arriba. No fue su mejor día con los balones en largo. NATAN APROBADO El Hulk de la zaga bética quiso estar en todos lados, aunque no siempre con acierto. RICARDO SUSPENSO La potencia de Giuliano lo puso en dificultades y tampoco ayudó a Abde en ataque. AMRABAT BIEN El salvavidas de sus compañeros, el único que fue capaz de correr hacia atrás, pero demasiado solo. MARC ROCA APROBADO El catalán ayudó en esa presión en campo contrario que buscó el Betis tras encajar el 0-1. Cambiado al descanso para buscar más verticalidad con Lo Celso. ANTONY SUSPENSO Esta vez no lo rescató su golpeo con la zurda. En un día grande, el Betis necesitaba la versión que desborda y no la de la protesta. FORNALS APROBADO Le costó moverse en la mediapunta, pese a su esfuerzo en la presión. Con la entrada de Lo Celso encontró un socio hasta que le aguantaron las fuerzas. ABDE BIEN Le tocó bailar con la más fea, pero no se arrugó y buscó sumar. Un golpeo de falta que se estrelló en el larguero. CUCHO HERNÁNDEZ APROBADO Pequeñito pero matón, se fajó con todos, aunque esta vez le faltó una décima de segundo para sorprender. LO CELSO APROBADO Su entrada reactivó al Betis, con sus pases filtrados, aunque se fue apagando sin ese gol que inyectase energía al equipo. JUNIOR FIRPO SUSPENSO Entró para buscar profundidad y ni se lo vio. AITOR APROBADO Energía y pelea en las disputas, aunque demasiado tarde ante un Atlético que ya defendía con todo. DEOSSA APROBADO Le dio algo más de presencia al equipo, aunque no había demasiados espacios para sus conducciones. BAKAMBU APROBADO Tuvo presencia en el área, aunque la mejor ocasión se la sacó Oblak con una gran mano. PELLEGRINI SUSPENSO Simeone le ganó la partida y tuvo que rectificar al intermedio con Lo Celso. Mal colocado su equipo en las transiciones defensivas.

